La retraite n’est pas dans les plans de Carey Price

Le gardien Carey Price n'a pas l'intention, à l'heure actuelle, de tirer sa révérence du hockey. Son unique objectif est de ne plus ressentir de la douleur dans ses activités quotidiennes avec ses proches.

Le principal intéressé s'est entretenu avec les médias, lundi, afin de donner une mise à jour de son état de santé. Il n'avait plus commenté sa situation personnelle depuis la conclusion de la dernière saison.

Price s'accroche toujours à un mince espoir de renouer avec l'action dans l'uniforme du Canadien. Il a toutefois admis qu'un retour dans la Ligue nationale de hockey relève presque de l'impossible en raison de forts maux à un genou qui continue de le tenailler.

Il se peut encore qu'il y ait un miracle et que j'effectue un retour au jeu. J'ai toujours été quelqu'un d'assez optimiste, je n'abandonne pas et je n'ai assurément pas renoncé à l'idée de remporter la Coupe Stanley, peu importe le rôle dans lequel je me trouve , a-t-il indiqué.

Nous devons y aller une étape à la fois. Présentement, je ne compte pas prendre ma retraite. Mon but, c'est de ne plus éprouver de douleurs au quotidien, j'ai encore de la difficulté à monter et à descendre les escaliers , a-t-il déclaré.

Le portier de 35 ans ne s'en cache pas, la situation lui est difficile à accepter.

« C'est frustrant, il n'y a aucun doute. Vous passez de finaliste de la Coupe Stanley à être assis ici aujourd'hui. Ce n'est pas une position dans laquelle je m'étais imaginé. Ce sont des montagnes russes d'émotions pour moi. Mais au bout du compte, j'ai ma famille, mes enfants et ma femme qui sont d'un très grand soutien. » — Une citation de Carey Price, gardien de but du Canadien de Montréal

Il est allé à la rencontre de différents médecins en espérant corriger sa blessure, à commencer par le groupe de professionnels de la santé du CH, puis d'autres à New York, ainsi qu'à Pittsburgh qu'il a consultés afin d'obtenir des avis externes.

C'est à cet instant qu'une nouvelle intervention chirurgicale a été suggérée. Je n'étais pas particulièrement ouvert à une opération aussi intrusive. Je la considérerais si ma qualité de vie était menacée, si j'avais de grandes difficultés à vaquer à mes occupations quotidiennes , a mentionné Price.

Ce sport est difficile pour le corps. Mon objectif premier est de retrouver la santé. [...] En ce moment, je ne peux pas m'entraîner à un niveau professionnel , a-t-il confié.

Et si c'était à refaire? Malgré tout, le Britanno-Colombien n'hésiterait pas la moindre seconde et sauterait à pieds joints dans cette aventure.

« Les sacrifices sont le prix à payer pour être ici. Est-ce que je le referais? Certainement. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de prendre soin de son corps le mieux possible parce que ce travail n'est pas facile, c'est demandant [...], prendre soin de son état mental et, comme Marshawn Lynch l'a déjà dit : prendre soin de ses affaires. » — Une citation de Carey Price, gardien de but du Canadien de Montréal

Une poignée de jours avant le traditionnel tournoi de golf de l'équipe qui lance le camp d'entraînement, le nom de Price a été inscrit sur la liste des blessés à long terme puisque l'un de ses genoux ne répondait pas positivement aux traitements.

D'un point de vue financier, cette action a permis à la direction montréalaise d'alléger sa masse salariale.

Carey Price est le détenteur du record de victoires (361) chez les gardiens du Canadien. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Peu actif depuis deux campagnes, le no 31 n'a disputé que 30 matchs durant cette période, dont seulement 5 au cours du dernier calendrier. Une intervention chirurgicale subie pendant la saison morte de 2021 l'avait contraint à rater la vaste majorité des duels dans les mois qui sont suivis.

De retour sur patins pour la fin du parcours, Price avait été ennuyé par une inflammation à son genou. Il avait enregistré une victoire à sa dernière présence devant le filet montréalais à la fin avril au Centre Bell.

Son absence a ouvert la porte à ses homologues Jake Allen et Samuel Montembeault, qui se sont partagé la besogne lors des deux dernières saisons, sans oublier Cayden Primeau, qui a également obtenu sa part de matchs.

Le contrat qui lie Price à l'organisation montréalaise viendra à échéance en 2026. L'entente signée en 2017 est de 8 saisons et d'une valeur totale de 84 millions de dollars.