Trois passes de touché de Mahomes guident les Chiefs vers la victoire

Patrick Mahomes a lancé trois passes de touché et pour des gains aériens de 423 verges et les Chiefs de Kansas City ont effacé un important déficit pour pour défaire les 49ers de San Francisco 44-23, dimanche.

Mahomes a connu un début de rencontre difficile dans ce match de reprise du Super Bowl. Une passe interceptée au premier quart a accentué le retard des Chiefs (5-2) à 10-0.

Cela n'a toutefois pas été un problème, car il a mené les Chiefs à des majeurs sur six des sept possessions suivantes.

Mecole Hardman a marqué deux majeurs grâce à des courses et un autre compte tenu d'un attrapé de huit verges. Justin Watson, JuJu Smith-Schuster et Clyde Edwards-Helaire ont aussi inscrit des touchés.

La remontée a porté la fiche des Chiefs à 13-9 lorsque Mahomes et ses troupiers sont menés par au moins 10 points. La plus mémorable étant la victoire au Super Bowl contre les 49ers (3-4) après la saison 2019.

Les 49ers ont perdu deux matchs consécutifs malgré l'ajout cette semaine du demi offensif Christian McCaffrey, qui a obtenu 62 verges à ses débuts à San Francisco.

Ray-Ray McCloud III et George Kittle ont capté des passes de touché pour les 49ers.

Les 49ers ont ajouté à cette récolte trois placements et ont laissé passer une autre occasion d'engranger des points lorsque Jimmy Garoppolo a lancé une interception sur la ligne de la zone des buts en fin de première demie.

Les Chiefs ont pris le contrôle de la situation avec deux touchés consécutifs pour entamer la deuxième demie.

Des débuts timides pour McCaffrey

McCaffrey a été uniforme seulement deux jours après que les 49ers de San Francisco eurent acquis ses services des Panthers de la Caroline.

Les 49ers ont cédé quatre choix au repêchage, jeudi soir, pour mettre la main sur le polyvalent porteur de ballon. Le lendemain, McCaffrey a rejoint sa nouvelle organisation et passé ses examens médicaux après une envolée d'une extrémité à l'autre des États-Unis.

Il a suivi un cours accéléré pour maîtriser le livre de jeux des 49ers, et il en a appris assez pour pouvoir revêtir l'uniforme.

Âgé de 26 ans, McCaffrey est reconnu pour ses talents de coureur, mais est également efficace pour capter des passes et effectuer des blocs pour protéger le quart-arrière.

Les 49ers souhaitent qu'il puisse offrir une étincelle pour une attaque qui a eu de la difficulté à trouver son rythme jusqu'à maintenant cette saison.

Joe Burrow et les Bengals déplument les Falcons

Joe Burrow a amassé 345 verges par la voie des airs et complété trois passes de touché en première demie pour guider les Bengals de Cincinnati vers un gain de 35-17 sur les Falcons d'Atlanta, dimanche après-midi.

Aidés par leur jeune quart, qui a livré sa meilleure performance de la saison, les Bengals ont inscrit des points lors de leurs quatre premières séries à l'attaque.

Burrow a conclu la rencontre avec 34 passes complétées en 42 tentatives pour des gains de 481 verges et trois touchés. Il a ajouté un majeur à l'aide d'une course d'une verge, au troisième quart.

Les receveurs Ja'Marr Chase et Tyler Boyd ont tous deux atteint le plateau des 100 verges par la passe pendant la première demie.

Boyd a établi un sommet personnel en carrière avec des gains de 155 verges grâce à huit passes captées. Chase a également attrapé huit des passes de Burrow, pour des gains totaux de 130 verges et deux majeurs.

Tee Higgins, des Bengals, a capté cinq passes pour des gains de 93 verges, dont une de 22 verges qui a permis à Burrow de marquer un majeur lors du troisième quart. Ç'a été le dernier touché des Bengals.

Il n'y a aucune défensive dans la NFL qui peut arrêter ce que nous avons , a lancé Higgins.

Les Bengals (4-3), champions en titre de l'Association américaine, affichent un dossier supérieur à ,500 pour la première fois de la saison.

J'espère que vous m'avez tous écouté lorsque je suis arrivé ici avec une fiche de 0-2 et que je vous ai dit d'être patient, a déclaré l'entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor. Cette saison est très jeune. Nous savons quel type d'équipe nous avons et la confiance que j'ai dans ces joueurs et ces entraîneurs. Cette saison n'en est qu'à ses débuts. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de nous distancer un peu.

Dans la défaite des Falcons (3-4), le quart Marcus Mariota n'a complété que huit passes et leur solide attaque terrestre a été tenue en échec.

Mariota n'a obtenu que 124 verges par la voie des airs et Atlanta a été limité à un total de 214 verges, comparativement à 537 pour les Bengals.