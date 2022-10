Les Phillies éliminent les Padres et atteignent la Série mondiale

Bryce Harper a claqué son cinquième circuit des séries, une frappe de deux points en huitième manche, et le cogneur a permis aux Phillies de Philadelphie de prendre la mesure des Padres de San Diego 4-3 et ainsi accéder à la Série mondiale pour la première fois depuis 2009.

Rhys Hoskins a également canonné une longue balle de deux points pour permettre aux Phillies de remporter le titre de la Nationale. Ils tenteront de gagner leur première série mondiale depuis 2008.

Lors des séries, Harper a fait en sorte que l'exploit monumental de frapper une balle de baseball a semblé si facile. Il a réussi sa claque la plus importante en quatre années chez les Phillies, dimanche.

J.T. Realmuto a entamé la manche avec un simple aux dépens du releveur Robert Suarez et Harper a ensuite expédié la balle dans les travées du Citizens Bank Park, au champ gauche. La foule, à guichets fermés de 45 485 partisans, est immédiatement devenue frénétique.

Harper, un gaucher, a frappé son circuit contre un droitier — le gaucher Josh Hader des Padres s'échauffait dans l'enclos des releveurs, mais n'a pas fait son entrée.

Le releveur des Phillies, David Robertson, a cédé sa place après avoir concédé deux buts sur balles en neuvième. Ranger Suarez, qui effectuait sa première sortie de la saison à titre de releveur, a retiré Trent Grisham sur un amorti, puis Austin Nola — le frère de l'as des Phillies Aaron Nola — sur un ballon pour mettre fin à la rencontre.

Harper, Hoskins et compagnie tenteront de mettre la main sur un titre de la série mondiale des plus improbables.

Les Astros ont pris une avance de 3-0 sur les Yankees de New York dans la finale de la Ligue américaine. Le quatrième match aura lieu dimanche soir à New York. La Série mondiale commencera vendredi soir au domicile du champion de l'Américaine.

Harper, qui a eu 30 ans la semaine dernière, affiche une moyenne au bâton de ,439 (18 coups sûrs en 41 présences au bâton), a frappé six doubles, cinq coups de circuit, a produit 11 points et a croiser le marbre à 10 reprises en 11 matchs de séries. Il a frappé un coup sûr dans 10 matchs consécutifs et a atteint les buts dans 11 parties de suite.

Et le redoutable frappeur désigné tentera de maintenir ces séquences offensives en vie lorsqu'il participera à sa première série mondiale.

Les Phillies ont terminé au troisième rang de la section Est de la Nationale avec une fiche de 87-75, soit 14 victoires de moins que les Braves d'Atlanta, qui ont remporté 101 rencontres cette saison. Il a été le dernier club des Ligues majeures à se qualifier pour les séries éliminatoires composé de 12 équipes.

Après avoir balayé les Cardinals de Saint Louis, champion de la section Centrale de la Nationale, les Phillies n'ont eu besoin que de quatre matchs pour éliminer les Braves, champion en titre de la Série mondiale.