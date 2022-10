Les Phillies et les Astros ont rendez-vous en Série mondiale

Bryce Harper a claqué son cinquième circuit des séries, une frappe de deux points en huitième manche, et le cogneur a permis aux Phillies de Philadelphie de vaincre les Padres de San Diego 4-3 et ainsi accéder à la Série mondiale pour la première fois en 13 ans.

Rhys Hoskins a également canonné une longue balle de deux points pour permettre aux Phillies de remporter le titre de la Nationale. Ils tenteront de gagner leur première Série mondiale depuis celle de 2008.

Lors des séries, Harper a fait en sorte que l'exploit monumental de frapper une balle de baseball a semblé si facile. Il a réussi sa claque la plus importante en quatre années avec Philadelphie.

J.T. Realmuto a entamé la manche avec un simple contre le releveur Robert Suarez et Harper a ensuite expédié la balle dans les travées du Citizens Bank Park, au champ gauche. La foule de 45 485 partisans est immédiatement devenue frénétique.

Harper, un gaucher, a frappé son circuit contre un droitier. Le gaucher Josh Hader des Padres s'échauffait dans l'enclos des releveurs, mais n'a pas fait son entrée.

Le releveur des Phillies David Robertson a cédé sa place après avoir donné deux buts sur balles en neuvième. Ranger Suarez, qui effectuait sa première présence de la saison à titre de releveur, a retiré Trent Grisham sur un amorti, puis Austin Nola, le frère de l'as des Phillies Aaron Nola, sur un ballon pour mettre fin à la rencontre.

Harper, Hoskins et compagnie tenteront de mettre la main sur un titre de la Série mondiale des plus improbables.

Harper, qui a eu 30 ans la semaine dernière, affiche une moyenne au bâton de ,439 (18 coups sûrs en 41 présences au bâton), a frappé 6 doubles et 5 coups de circuit, a produit 11 points et a croisé le marbre à 10 reprises en 11 matchs des séries. Il a réussi un coup sûr dans 10 matchs consécutifs et a atteint les buts dans 11 parties de suite.

Après avoir balayé les Cardinals de Saint Louis, champion de la Division centrale de la Nationale, les Phillies n'ont eu besoin que de quatre matchs pour éliminer les Braves, champion en titre de la Série mondiale.

Hector Neris et Christian Vasquez (au centre) au coeur des célébrations dans le vestiaire des Astros de Houston. Photo : Getty Images / Sarah Stier

Encore les Astros...

Plus tard en soirée, Yordan Alvarez et Alex Bregman se sont illustrés avec des coups sûrs importants et les Astros de Houston ont obtenu un nouveau billet vers la Série mondiale dans un balayage des Yankees à New York.

Les Astros ont remporté le quatrième duel de la série 6-5 pour décrocher le titre dans la Ligue américaine. Ils y seront pour la quatrième fois en six ans.

Profitant d'une erreur du joueur de deuxième but des Yankees Gleyber Torres pour compléter leur remontée en septième manche, les Astros se sont assurés de leur deuxième laissez-passer de suite vers la Série mondiale.

L'arrêt-court recrue Jeremy Peña a frappé un circuit de trois points contre le partant new-yorkais Nestor Cortes pour aider les Astros à surmonter un retard de 0-3.

Le premier match de la Série mondiale aura lieu à Houston vendredi soir.