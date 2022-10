Max Verstappen l’emporte à Austin et offre le titre à Red Bull

Le pilote néerlandais a remporté à Austin sa 13e victoire de la saison, égalant le record qu'il partage avec Sebastian Vettel et Michael Schumacher.

Max Verstappen a bien sûr dédié cette victoire au cofondateur de l'empire Red Bull, Dietrich Mateschitz, propriétaire de l'équipe F1 du même nom, décédé samedi à l'âge de 78 ans.

Évidemment, c'est un week-end très difficile pour nous, et nous dédions cette victoire à Dietrich [Mateschitz]. La seule chose que nous pouvions faire aujourd'hui, c'était gagner , a réagi à chaud le double champion du monde.

La victoire de Verstappen a offert à Red Bull le cinquième titre des constructeurs de son histoire, le premier depuis 2013 et 17 ans après le premier, couronnant une domination presque totale cette saison, puisque l'équipe a remporté 15 victoires en 19 épreuves.

C'est un moment très émouvant, un grand moment pour l'équipe et pour tout le monde chez Red Bull. C'est un hommage à Dietrich [Mateschitz] pour tout ce qu'il a fait. Que Dieu le bénisse , a dit le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, très ému.

Mais la course de Verstappen ne fut pas une partie de plaisir. Il roulait en tête au 36e tour quand à son arrêt aux puits, un pneu mal fixé lui a fait perdre du temps et quatre places. Le couteau entre les dents, il a alors remonté le peloton jusqu'à la deuxième place.

S'en est suivi dans les dix derniers tours un duel avec Lewis Hamilton qui, pour la première fois cette saison, roulait en tête.

Avec des pneus plus efficaces, Verstappen a réussi à dépasser le Britannique à six tours de l'arrivée, mais à quel prix. Au prix de plusieurs incartades hors piste (il est interdit de mettre quatre pneus à l'extérieur des lignes blanches) que Hamilton voyait parfaitement et relayait par radio à son équipe.

Le champion du monde a-t-il vraiment mis quatre pneus hors piste dans les derniers tours de la course ? Son équipe l'a averti de faire attention. La direction de course ne l'a pas sanctionné.

Juste après la course, Lewis Hamilton a refusé de serrer la main du gagnant. En tout cas devant les caméras.

Lewis Hamilton a terminé au deuxième rang, tout comme il y a un an à Austin. Charles Leclerc, parti de la 12e place (en raison de sa pénalité de 10 places sur la grille), a sauvé les meubles pour Ferrari en terminant au troisième rang.

En effet, son coéquipier Carlos Sainz fils, parti de la pole position, a été sorti au premier virage par George Russell, dont la Mercedes-Benz a violemment heurté la Ferrari sur le flanc gauche. Le Britannique a été pénalisé pour son geste qui a éliminé l'Espagnol.

Carlos Sainz en tête à queue au premier tour du Grand Prix des États-Unis Photo : Getty Images / JIM WATSON

Lance Stroll a encore une fois pris un bon départ, ce qui lui a permis de gagner deux places et de rouler en troisième place. Mais au 22e tour, un contact à haute vitesse avec l'Alpine-Renault de Fernando Alonso dans la ligne droite arrière l'a éliminé.

Le Québécois s'est déporté sur sa gauche à l'instant même où Alonso a voulu le dépasser. Le contact a fait décoller l'Alpine-Renault qui est retombée sur ses quatre roues au bord des rails de sécurité, et l'Espagnol, chanceux, a pu continuer sa course et finir au septième rang.

Fernando Alonso heurte la monoplace de Lance Stroll en tentant de la dépasser. Photo : TSN / Formula One

C'est un incident de course. Je voyais Fernando (Alonso), et j'ai bougé tard, a expliqué Stroll, mais il y avait une grande différence de vitesse. Je lui ai laissé de la place, et il aurait pu se déporter un peu plus sur sa gauche pour me dépasser. C'est dommage, car la course se passait bien.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) s'attendait à une course difficile, et ce fut le cas pour lui. Un tête à queue, une sortie de piste, une pénalité ont miné sa performance, et il a fini 17e et dernier de la course.

Je n'avais pas encore roulé avec le plein d'essence, et je me suis fait prendre au début de l'épreuve, a expliqué Latifi. J'ai quand même pu me battre ensuite avec des voitures plus rapides, mais j'ai écopé d'une pénalité que je ne conteste pas. J'ai trop retardé mon freinage, et ai raté le point de corde.

Classement du Grand Prix des États-Unis: 1.Max Verstappen (NED/Red Bull) les 308,405 km en 1 h 42:11.687

2.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 5,023

3.Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 7,501

4.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) à 8,293

5.George Russell (GBR/Mercedes-Benz) à 44,815

6.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 53,785

7.Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 55,078

8.Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1:05,354

9.Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1:05,834

10.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) à 1:10,919

11.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 1:12,875

12.Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) à 1:15,057

13.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo Sauber) à 1:16,164

14.Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) à 1:21,763

15.Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 1:24,490

16.Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 1:30,487

17.Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 1:43,588