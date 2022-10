Le CF Montréal éliminé du championnat de la MLS

Le onze montréalais s'est incliné 3-1 devant la formation new-yorkaise au stade Saputo.

Évidemment, tout le monde est déçu, c'est le sentiment premier qu'on ressent. Mais en même temps, il y a ce sentiment de fierté, soit de faire quelque chose cette saison, ce à quoi peu de gens s'attendaient , a dit le milieu de terrain Samuel Piette.

Le Bleu-blanc-noir s'est creusé un trou en première demie duquel il n'a jamais pu s'extirper. En retard par deux buts à la mi-temps, il a tenté tant bien que mal de recoller au pointage, sans succès.

J'ai dit aux joueurs qu'ils devaient être fiers d'eux par rapport à ce qu'ils ont fait cette saison et depuis l'année dernière , a indiqué l'entraîneur Nancy.

« On aurait aimé aller plus loin, bien entendu. On aurait aimé continuer l'aventure, mais ça s'arrête là [...]. Petit à petit, on a gagné le respect de tout le monde, de la ligue. Montréal est reconnu. C'est clair, ce qu'on fait. »