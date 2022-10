Félix Auger-Aliassime décroche un deuxième titre d’affilée

Auger-Aliassime a été sacré champion après avoir vaincu en finale l'Américain Sebastian Korda en deux manches de 6-3 et 6-4 qui ont duré 1 h 24 min.

C'est une autre merveilleuse semaine. J'ai joué de l'excellent tennis et j'ai vraiment bataillé dur pour me retrouver ici devant vous aujourd'hui. Je me dois de rendre hommage à mon équipe, que je remercie , a déclaré Auger-Aliassime lors de la cérémonie de remise du trophée.

Mon instructeur et mon physiothérapeute sont ici, et toute ma famille a passé la semaine ici. Je vous en remercie. Ç'a été une grande semaine , a ajouté le Montréalais.

Il s'agit dans son cas d'une 8e victoire sur une période de 11 jours qui couvre également le tournoi de Florence, en Italie, où le 10e joueur mondial a été couronné vainqueur il y a exactement une semaine.

Le protégé de Toni Nadal pointera en 9e place de l'ATP lorsque le classement sera mis à jour, lundi.

Le palmarès d'Auger-Aliassime s'élève désormais à trois titres remportés sur le circuit de l'ATP. Rappelons qu'il avait été tenu en échec en huit finales avant de briser la glace au début de la saison à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Le Québécois de 22 ans a été l'auteur du premier bris au sixième jeu de la manche initiale pour creuser l'écart à 4-2. Il a aussitôt confirmé sa réussite au service, puis il a gagné l'acte quelques minutes plus tard.

Impérial avec les balles en main, la deuxième tête de série à Anvers n'a laissé que des miettes à Korda, qui a bénéficié de deux balles de bris tôt au second engagement, mais en vain.

Après s'être dressé devant l'Américain pour égaliser 2-2, Auger-Aliassime, lui, a saisi l'occasion d'enregistrer un vol aux dépens de son adversaire, âgé de 22 ans et classé au 36e rang mondial.

Le Montréalais a obtenu sept as et commis une double faute pendant le match, tandis que Korda, moins efficace, a affiché un ratio de 1-2 à ce chapitre. Constant au service, il a réussi 78 % de ses premières balles, ce qui a compliqué la tâche de son rival.

En route vers l'étape ultime en sol belge, Auger-Aliassime a balayé de son chemin les Français Richard Gasquet et Manuel Guinard ainsi que le Britannique Daniel Evans (no 5).

De son côté, Korda est finaliste pour une deuxième semaine de suite. Il s'était incliné dimanche dernier à Gijon, en Espagne, devant le Russe Andrey Rublev.

Auger-Aliassime se trouve au plus fort de la course pour atteindre les finales de l'ATP, qui regrouperont les huit meilleurs joueurs de la saison lors d'un tournoi disputé à la mi-novembre à Turin, en Italie.