Sa réalité. Celle d'une équipe en croissance, étonnante depuis le début de la saison, mais encore tendre à bien des égards.

Le Tricolore savait exactement ce qui l’attendait contre la meilleure équipe défensive, mais n’a pas été en mesure de la contrer pour autant.

Arber Xhekaj, de tous les combats samedi soir, au sens figuré contrairement à jeudi, a résumé la défaite de 5-2 contre les Stars assez simplement.

C’est une équipe costaude, rapide. Ils envoient des rondelles en fond de territoire et jouent dur pour les récupérer. On le savait, on avait un plan. Par moments, on s’est éloigné du plan de match et c’est là qu’ils ont capitalisé. C’est un sport rapide. Tu te fais avoir si tu ne fais pas ce que tu as à faire , a lancé le défenseur format géant.

Si le Tricolore a rendu coup pour coup en première période, les petits écarts de conduite, particulièrement au deuxième vingt, lui ont coûté la rencontre. Devant la vitesse de Roope Hintz, Jason Robertson, Miro Heiskanen, et face à l’expérience de Joe Pavelski et de Jamie Benn, les jeunes arrières du CH ont, à l'occasion, paru médusés. Ils n’étaient pas les seuls à trébucher, évidemment, mais disons que cette fois, après l’embellie et l’enthousiasme du bon début de saison, il y a eu rappel à l'ordre. Rien de plus normal.

Martin St-Louis l’a admis candidement : voilà un rythme et un style de jeu auxquels certains ne sont pas encore habitués. Il y aura des soirs comme ça. Il faut les voir comme une leçon, un apprentissage, l’occasion de parfaire leurs connaissances.

C’est une équipe de vétérans. Ils sont lourds, rapides et c’était une pression à laquelle beaucoup de nos joueurs ne sont pas habitués. C’est une expérience qu’ils doivent vivre. On va apprendre de ce match , a estimé l’entraîneur.

Apprendre de l’habileté hors norme de Pavelski autour du filet, auteur d’un tour du chapeau, apprendre de la maturité du capitaine Benn; du jeu simple, sans fioritures et rapide, qui force l’adversaire à précipiter son geste.

Justement, Kaiden Guhle, Jordan Harris et Xhekaj furent tous dans la précipitation, ce qui, dans le contexte, se comprend très bien. Les deux premiers ont été les seuls à dépasser la barre des 20 minutes pour le Canadien. Si Harris a tenu la dragée haute à ses adversaires pendant une bonne portion du match, l’aventure a été plus complexe pour Guhle qui a eu l’air d’une recrue pour la première fois de l’année.

C’est son excellence jusqu’à présent qui était illogique plutôt que sa tenue samedi.

Deux jeux sont venus couler l’équipe aux trois couleurs. D’abord, ce but accordé après 18 secondes de jeu en deuxième période. Guhle hésite un brin avant d’aller disputer la rondelle dans le coin de la patinoire à Hintz, le Finlandais la lui vole aisément, repère Pavelski qui donne l’avance 2-1 à Dallas.

Puis, à 16 secondes de la fin du second engagement, Xhekaj reste coincé derrière le filet à se chamailler avec Benn. La voie est libre devant le filet de Jake Allen pour Esa Lindell, descendu de son poste pour appuyer l’attaque. Les Stars portent la marque à 4-2 quelques minutes après que Xhekaj eut réduit l’écart. Sur la séquence, à la défense des arrières, Kirby Dach et Jonathan Drouin ont complètement raté leur couverture.

De l’aveu de Drouin, le quatrième but nous a coupé les jambes .

Voilà où s’est jouée la rencontre. Dans un match en apparence dominé par les Texans, une ou deux séquences parsemées de moments d’inattention ou de manque de concentration auront fait la différence.

Les Stars sont une équipe plus âgée, plus expérimentée. Ils savent comment gérer les moments plus délicats dans un amphithéâtre comme le nôtre , a analysé Jake Evans.

Le Canadien aspire à former éventuellement une équipe du genre : un mélange de vétérans de qualité et de jeunes joueurs bourrés de talent avec un gardien de premier plan pour compléter le tableau. Ce dernier point demeurant encore à éclaircir…

En attendant, St-Louis a vanté l’adversaire et espère voir son équipe, à maturité, y ressembler jusqu’à un certain point.

Et la maturité s’acquiert avec le temps. Pas toujours, mais souvent.

En rafale

Arber Xhekaj a tenu promesse, 48 heures après avoir dit qu’il marquerait bientôt son premier but.

Le grand Hamiltonien a réussi un but et une passe dans cette rencontre, mais n’en a pas fait grand cas après le match étant donné la défaite.

C’était bien, mais on perdait encore par un but et on a marqué contre moi tout de suite après. Ça a tué l’ambiance un peu. Je suis le genre de gars qui aime ça quand l’équipe fait bien , a expliqué le défenseur de 21 ans.

Jonathan Drouin s’est montré très impressionné par le travail de Pavelski. Le vétéran de 38 ans a réussi quelques bijoux et totalise déjà 7 points, dont 4 buts en 5 matchs.

C’est impressionnant parce qu’il n’est pas flamboyant. Ce n’est pas le plus beau patin. Le premier but, je n’ai jamais vu un but du revers comme ça. Ça fait 20 ans que je regarde le hockey et je n’ai jamais vu un gars marquer aussi vite du revers côté rapproché , a-t-il dit, admiratif.

Parlant de Drouin, le Québécois traverse une vilaine séquence en avantage numérique. Samedi soir a marqué son 101e match d’affilée sans toucher la cible en supériorité. Son dernier filet dans ces circonstances remonte au 19 octobre 2019.