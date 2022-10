Le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, cofondateur de la société de boissons énergisantes Red Bull ainsi que fondateur et propriétaire de l'écurie de Formule 1 Red Bull, s'est éteint à l'âge de 78 ans.

Selon l’agence autrichienne APA, il est mort d’un cancer.

C'est une journée très difficile pour l'équipe. Il a fait tellement pour nous, pour le sport et pour moi , a réagi Max Verstappen, ému, après la séance de qualification du Grand Prix des États-Unis. Il a façonné ma carrière, ma vie. Il m'a aidé à grandir comme pilote et comme homme , a ajouté le double champion du monde, pilote de l'écurie Red Bull en Formule 1.

L'homme d'affaires autrichien Dietrich Mateschitz, né le 20 mai 1944, avait créé avec un associé la célèbre marque de boissons énergisantes Red Bull — taureau rouge en anglais — en 1984, après avoir découvert la boisson au bar d’un hôtel hongkongais. Il a fait fortune et a pu investir dans sa passion, les sports motorisés.

Dietrich Mateschitz a d'abord investi dans l'équipe Sauber au début des années 2000, avant de s'en défaire. En 2004, il a racheté au constructeur Ford l'équipe F1 Jaguar pour en faire l'équipe Red Bull Racing.

En 2005, il a acheté, en partenariat avec l'ancien pilote Gerhard Berger, l'équipe Minardi, qui est devenue Toro Rosso, renommée aujourd'hui Alpha Tauri.

Dietrich Mateschitz (à gauche) et Christian Horner dans les puits du circuit de Spielberg en 2019 Photo : Getty Images / Mark Thompson

En 2010, l'équipe Red Bull a remporté ses premiers titres (pilote et constructeur) grâce à Sebastian Vettel.

Beaucoup de gens dans ce paddock lui doivent énormément , a réagi le directeur de l'équipe F1 Red Bull Christian Horner dans le paddock d'Austin.

Il nous a donné les moyens de vivre notre rêve. Il était un passionné, mais il était un homme très privé, et ne se mettait jamais en avant. Pour lui rendre hommage, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de faire de notre mieux en qualification, et dimanche en course.

Le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), Mohammed Ben Sulayem, a dit que Dietrich Mateschitz était une figure dominante du sport automobile .

Les pensées de toute la famille FIA vont à ses proches en ce moment et il nous manquera beaucoup , a-t-il mentionné.

Un empire de plusieurs milliards

Dietrich Mateschitz est devenu célèbre en tant que visage public de Red Bull, un conglomérat austro-thaïlandais qui affirme avoir vendu l'année dernière près de 10 milliards de canettes de sa boisson à base de caféine et de taurine dans 172 pays.

L'hommes d'affaires autrichien a non seulement aidé la boisson énergisante à devenir populaire dans le monde entier, mais il a également construit un empire sportif, médiatique, immobilier et gastronomique autour de la marque. Il était considéré en 2022 par le magazine Forbes comme la première fortune d’Autriche, estimée à 27,4 milliards d’euros (37 milliards de dollars CAN).

M. Mateschitz et l'investisseur thaïlandais Chaleo Yoovidhya ont fondé l'entreprise en 1984 après que l'Autrichien ait reconnu le potentiel de la commercialisation de Krating Daeng, une autre boisson énergétique créée par Chaleo, pour un public occidental. Red Bull affirme que Dietrich Mateschitz a perfectionné la formule du produit pendant trois ans avant que la boisson modifiée ne soit lancée sous son nouveau nom dans son Autriche natale en 1987.

Sous la direction de l'homme d'affaires autrichien, Red Bull a rapidement augmenté sa part de marché, d'abord en Europe, puis aux États-Unis, grâce à des campagnes de marketing faisant la promotion des propriétés stimulantes de la boisson et à de nombreux accords de commandite dans les sports automobiles, le soccer, les sports extrêmes et l'industrie musicale.

Avec le succès grandissant de Red Bull, Dietrich Mateschitz a considérablement élargi ses investissements dans le sport. Red Bull exploite désormais des clubs de soccer, des équipes de hockey sur glace et des équipes de F1, et possède des contrats avec des centaines d'athlètes dans divers sports.

L'équipe Red Bull Racing a connu du succès en F1, remportant le championnat des constructeurs en 2010, 2011, 2012 et 2013, tandis que le pilote allemand Sebastian Vettel a remporté quatre fois d'affilée le Championnat des pilotes.

Red Bull gère aussi des équipes de soccer dans les meilleures divisions en Autriche, en Allemagne, au Brésil et aux États-Unis. L'entreprise a commencé par acheter le club autrichien SV Austria Salzburg en 2005 et l'a rebaptisé aux couleurs de l'entreprise sous le nom de Red Bull Salzburg.

Elle a refait la même chose en Allemagne, où elle a acheté le club de cinquième niveau SSV Markranstädt en 2009, l'a rebaptisé RasenBallsport Leipzig et a financé sa progression constante au sein de la ligue jusqu'à ce qu'il soit promu en Bundesliga en 2016. Les règlements de la ligue allemande ont empêché l'entreprise de donner le nom de Red Bull Leipzig à l'équipe — son nom en allemand, RasenBallsport, signifie sport de balle sur gazon Leipzig –, mais le club se réfère simplement à lui-même comme RB Leipzig.

Dietrich Mateschitz a également fait la une des journaux pour ses opinions populistes. Il a déjà critiqué la chancelière allemande Angela Merkel pour sa gestion de la crise des réfugiés en 2015-2016. La chaîne de télévision autrichienne Servus, propriété de Red Bull Media House GmbH, est connue pour promouvoir des opinions provocatrices de droite.