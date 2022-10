CF Montréal - New York City FC : Cinq éléments à surveiller en demi-finale de l’Est

Le CF Montréal n'est plus qu'à trois victoires du prestigieux titre de la MLS. Mais pour y parvenir, il devra tout d'abord vaincre le New York City FC, dimanche, au stade Saputo. Voici cinq aspects qui pourraient faire la différence dans ce duel tant attendu en demi-finale de l'Est.

1. Leur parcours

Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises cette saison. Le New York City FC a facilement battu Montréal à la mi-mars par la marque de 4-1. Le onze montréalais avait ensuite gagné 20 des 31 rencontres suivantes.

Les deux clubs ont ensuite enregistré un verdict nul à la fin de juillet. Après avoir terminé au 3e rang dans l'Est, 10 points derrière Montréal, le New York City FC a connu un match convaincant au premier tour éliminatoire en écrasant Miami 3-0.

Le CF Montréal a quant à lui été mis sous pression en première mi-temps, mais a finalement réussi à obtenir son laissez-passer pour le deuxième tour dans l'Est en battant Orlando 2-0.

Ça nous a pris deux années avant de saisir les nuances du plan de match de l'entraîneur, a avoué le milieu de terrain Djordje Mihailovic. Cette saison, nous les avons exécutées presque à la perfection lors de chaque rencontre.

2. Un important test

Le New York City FC risque d'être le plus gros défi que le CF Montréal aura eu à surmonter jusqu'ici. Les champions en titre semblent être en pleine possession de leurs moyens après avoir connu un début de saison plus difficile, notamment à la suite du départ de Valentin Castellanos.

Depuis, Gabriel Pereira a pris les choses en main, marquant un total de cinq buts depuis la mi-calendrier. Après plusieurs années de succès en saison et de déception en éliminatoires, le New York City FC a finalement gagné les grands honneurs en 2021.

L'entraîneur Ronny Deila a depuis quitté pour la Belgique, tandis que Nick Cushing tient désormais les rênes du club.

3. Place à la jeunesse!

Deux joueurs de 20 ans pourraient faire la différence dans ce match. Dans le camp new-yorkais, Talles Magno a entamé 32 des 34 matchs des siens cette saison, inscrivant 7 buts et 10 passes. Le Brésilien devrait être de retour au jeu après avoir raté le dernier duel en raison d'une blessure au haut du corps.

Ismaël Koné est quant à lui la sensation du moment à Montréal. Le Québécois a marqué le but gagnant lors du premier tour éliminatoire contre Orlando. Courtisé par de nombreux clubs européens et à quelques semaines de probablement participer au Mondial avec le Canada, Koné pourrait jouer un rôle déterminant dans le parcours éliminatoire du CF Montréal.

4. Un vétéran toujours dangereux

À 35 ans, l'Argentin Maxi Moralez continue de contribuer dans son équipe. Celui qui a joué la majorité de sa carrière en Italie a marqué 2 buts et ajouté 9 passes en 29 matchs, en plus de toucher la cible d'entrée de jeu en éliminatoires.

Si tous les yeux seront rivés vers Gabriel Pereira, il ne faudrait surtout pas sous-estimer Moralez qui peut, à lui seul, changer l'allure d'une rencontre.

5. Canaliser l'énergie

Devant une foule déjà conquise, les joueurs du CF Montréal devront trouver un moyen de contenir leurs émotions. Ils sont bien conscients qu'ils devront se méfier de leurs adversaires et demeurer particulièrement concentrés pour espérer battre le New York City FC

On sait quoi faire simplement en regardant des matchs toute la saison. Si vous avez regardé plusieurs de leurs matchs comme je l'ai fait et la plupart de mes coéquipiers, on comprend comment le NYCFC joue. On n'a pas vraiment besoin de parler exhaustivement de New York , a expliqué Djordje Mihailovic.

Par contre, ça va nous prendre un plan B. Si ce qu'on fait ne marche pas, il faudra être capables de changer notre plan et de nous adapter en cours de match , a renchéri le milieu de terrain.

La recette pour battre New York? On doit simplement marquer plus qu'eux , a blagué Ismaël Koné.

Le vainqueur de cette confrontation aura rendez-vous avec l'Union à Philadelphie en finale de l'Est.