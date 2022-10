Les Sénateurs écrasent les Coyotes, les Leafs éteignent les Jets

Brady Tkachuk a marqué deux buts et les Sénateurs d'Ottawa ont écrasé les Coyotes de l'Arizona 6-2, samedi soir.

Tyler Motte et Shane Pinto ont tous les deux récolté un but et une mention d'assistance pour les Sénateurs, qui ont signé une troisième victoire consécutive.

Motte et Mark Kastelic ont fait mouche dans un intervalle de 47 secondes en troisième période pour donner les devants 5-2 aux Sénateurs. Tkachuk a scellé l'issue de la rencontre en échappée.

Josh Norris a ajouté un but pour la troupe d'Ottawa. Drake Batherson, Jake Sanderson et Tim Stutzle ont conclu la partie avec deux aides chacun. Anton Forsberg a réalisé 20 arrêts.

Dylan Guenther a inscrit un premier but en carrière dans la LNH alors que Clayton Keller a complété le pointage pour les Coyotes.

Karel Vejmelka a cédé six fois en 32 tirs dans une cause perdante.

Un voyage qui commence bien pour les Leafs

John Tavares a marqué deux fois en avantage numérique, samedi, aidant les Maple Leafs de Toronto à l'emporter 4-1 face aux Jets de Winnipeg.

David Kampf et Michael Bunting ont récolté les autres buts des visiteurs, tandis qu'Auston Matthews a obtenu trois passes.

Complice du premier but de Tavares, William Nylander récoltait un point dans un quatrième match de suite.

Toronto entamait un voyage de cinq rencontres. La prochaine étape est d'affronter les Golden Knights, lundi.

Ilya Samsonov a fait 31 arrêts, signant un quatrième gain en autant de départs.

Seul Pierre-Luc Dubois l'a déjoué, tôt dans le match.

Connor Hellebuyck a repoussé 24 tirs.

Nouvel entraîneur des Jets, Rick Bowness était en poste pour la première fois en saison régulière. Il a raté quatre matchs après avoir contracté la COVID-19.

Les Blues trop forts pour les Oilers à Edmonton

Jordan Binnington a stoppé 23 tirs pour mériter un premier jeu blanc cette saison, samedi, alors que les Blues de St. Louis ont gagné 2-0 contre les Oilers d'Edmonton.

Torey Krug a battu Jack Campbell et Justin Faulk a complété dans un filet désert.

Les Blues ont remporté leurs trois premiers matchs en 2022-23. Ils vont tenter de garder cet élan à Winnipeg lundi.

Campbell a fait 21 arrêts.

Les Oilers (2-3-0) compléteront un séjour de six matchs à domicile lundi, face aux Penguins de Pittsburgh.

Krug a fait mouche avec un tir de la ligne bleue en avantage numérique, au premier tiers.