Carlos Sainz fils en pole position à Austin, Lance Stroll 5e

Carlos Sainz fils partira de la première ligne de la grille, grâce à un chrono imbattable de 1:34,356. Il a devancé son coéquipier Charles Leclerc et Max Verstappen.

Je le sentais , a réagi Sainz fils par radio à son ingénieur.

Avec la pénalité à Leclerc (voir plus bas), le Néerlandais partira donc de la première ligne de la grille.

C'est une journée très difficile pour l'équipe, a dit Verstappen, faisant référence au décès du propriétaire de l'équipe. Mes pneus n'étaient pas tout à fait à la bonne température, mais bon, nous sommes là, et dimanche, en course, on va tenter de rendre M. Mateschitz fier.

Depuis les débuts de la F1 au circuit des Amériques, la victoire est toujours allée à un pilote partant de la première ligne de la grille.

Max Verstappen sur le circuit des Amériques d'Austin Photo : Getty Images / Jared C. Tilton

Le Québécois Lance Stroll a été dans le coup cette fois. Dès vendredi, son Aston Martin AMR22 s'est montrée compétitive.

En qualification, Stroll a pu se rendre en Q3 de la séance de qualification et a fait le 7e temps, derrière les pilotes Red Bull, Ferrari et Mercedes-Benz.

Avec les pénalités à Charles Leclerc et à Sergio Pérez, il partira de la 5e place sur la grille.

Le Torontois Nicholas Latifi a été éliminé dès Q1 avec le 20e temps dans la Williams.

Le cofondateur de l'empire Red Bull Dietrich Mateschitz est mort

Dietrich Mateschitz est décédé samedi à l'âge de 78 ans, au terme d'une longue maladie.

Il a fait tellement pour nous, pour le sport, et pour moi, a réagi Verstappen, ému, après la séance de qualification. Il a façonné ma carrière, ma vie. Il m'a aidé à grandir comme pilote et comme homme.

L'homme d'affaires autrichien avait créé en 1984 avec un associé la célèbre marque de boissons énergisantes. Il a fait fortune et a pu investir dans sa passion, les sports motorisés.

Dietrich Mateschitz a d'abord investi dans l'équipe Sauber au début des années 2000, avant de s'en défaire et en 2004, il a racheté au constructeur Ford l'équipe F1 Jaguar pour en faire l'équipe Red Bull Racing.

En 2005, il a acheté en partenariat avec l'ancien pilote Gerhard Berger l'équipe Minardi, qui est devenue Toro Rosso, renommée aujourd'hui Alpha Tauri.

Dietrich Mateschitz (à gauche) et Christian Horner dans les puits du circuit de Spielberg en 2019 Photo : Getty Images / Mark Thompson

En 2010, l'équipe Red Bull a remporté les titres pilotes et constructeurs grâce à Sebastian Vettel.

Entre 2006 et 2001, M. Mateschitz était aussi le propriétaire d'une équipe dans le championnat vedette de la série NASCAR.

Beaucoup de gens dans ce paddock lui doivent énormément , a réagi le directeur de l'équipe F1 Red Bull Christian Horner dans le paddock d'Austin.

Il nous a donné les moyens de vivre notre rêve. Il était un passionné, mais il était un homme très privé, et ne se mettait jamais en avant. Pour lui rendre hommage, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de faire de notre mieux en qualification et dimanche en course.

Encore des pénalités

Charles Leclerc fait partie des pilotes qui devront reculer sur la grille de départ, dimanche, tout comme Sergio Pérez.

L'équipe Ferrari a en effet changé des éléments de son groupe propulseur, et le Monégasque a été sanctionné d'un recul de 10 places.

Fernando Alonso (Alpine Renault) a lui reçu une pénalité de cinq places pour le changement d'un élément moteur, tout comme Sergio Pérez (Red Bull) et Zhou Guanyu (Alfa Romeo Sauber).

Pérez ne devance Leclerc que d'un point (253/252) au deuxième rang du classement des pilotes.

Enfin, l'autre enjeu principal de ce Grand Prix des États-Unis, c'est le titre des constructeurs. L'équipe Red Bull pourrait être couronnée si Verstappen et Pérez finissent devant les pilotes Ferrari, entre autres scénarios possibles.