Deuxième finale en deux semaines pour Auger-Aliassime

Le Québécois a pris la mesure du Français en deux manches de 7-6 (7/2) et 7-6 (7/3) et a ainsi remporté une septième victoire de suite.

Même s’il n’a pas été en mesure de briser son rival, Auger-Aliassime n’a jamais été vraiment menacé dans cette demi-finale. Il a été particulièrement brillant au service. Il a d’ailleurs conclu le match sur son 22e as, sur une deuxième balle de surcroît.

Il n’a commis qu’une double faute durant le match.

C’était mon match le plus dur cette semaine et il aurait été encore plus dur sans la qualité de mon service aujourd’hui, a dit Auger-Aliassime en entrevue sur le terrain. Richard jouait vraiment bien et c’est remarquable qu’il puisse aussi bien jouer après tant d’années. Il mérite notre respect; c’est un modèle pour notre sport.

Il est vrai que le Français de 36 ans manie encore très bien la raquette. C'est l’un des rares joueurs actifs du circuit à utiliser un revers à une main, et il a forcé son rival à accélérer lors des points importants.

Gasquet a réussi 27 coups gagnants et commis 14 fautes directes. Seul problème, Auger-Aliassime lui a été largement supérieur à ce chapitre avec 45 coups gagnants et seulement 12 fautes directes.

Mon service m’a donné quelques points gratuits, notamment lors des bris d’égalité, a analysé Auger-Aliassime. Le match s’est joué sur quelques points ici et là et je suis très heureux d’avoir gagné en deux manches.

Le 10e joueur mondial a mis 69 % de ses premiers services en jeu et a remporté 85 % des points.

Le Québécois tentera de remporter un deuxième titre en autant de semaines dimanche.

Plus la semaine avance, meilleure est l’ambiance, a dit le joueur de 22 ans. J’espère que ce sera encore mieux dimanche.

Vainqueur à Florence la semaine dernière, Auger-Aliassime affrontera un rival qui disputera aussi une deuxième finale en huit jours.

Dans l’autre demi-finale, l’Américain Sebastian Korda, finaliste à Gijon la semaine dernière, est venu à bout de l’Autrichien Dominic Thiem en trois manches de 6-7 (4/7), 6-3 et 7-6 (7/4) dans un duel qui aura connu son dénouement au bout de 2 h 47 min.

Korda, 22 ans, participera dimanche à sa quatrième finale sur le circuit de l’ATP. La semaine dernière, il s’est incliné contre le Russe Andrey Rublev. L’Américain a remporté son unique titre au tournoi de Parme en 2021.

Auger-Aliassime et Korda se sont divisé les honneurs de leurs affrontements chez les professionnels.

Le Québécois a battu Korda sur le dur en 2021, tandis que l’Américain, 36e mondial, a eu le dessus sur terre battue au Portugal plus tôt cette année.