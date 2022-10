Logan Sargeant remplacera Nicholas Latifi en 2023 chez Williams

Sargeant doit finir 5e ou mieux du Championnat de F2 pour obtenir les 40 points obligatoires qui lui permettront d'obtenir la superlicence, sorte de passeport indispensable pour faire de la F1.

Il est pour l'instant 3e au classement (deux victoires et deux pole positions) avec deux courses à disputer à Abou Dhabi en novembre. Il a donc pour le moment le nombre de points requis pour obtenir sa superlicence.

Mais pour assurer sa présence en F1 en 2023, l'équipe Williams lui donne du temps de piste en essais libres. Il a participé aux premiers essais libres d'Austin, et il retournera en piste à Mexico et à Abou Dhabi.

Nous croyons qu'il est prêt pour la F1, a dit le directeur de Williams Jost Capito, samedi, dans le paddock d'Austin. S'il obtient sa superlicence, il sera notre deuxième pilote titulaire en 2023.

Logan Sargeant deviendrait le premier pilote américain à être titularisé en F1 depuis Alexander Rossi en 2012. Il faut remonter à 2007 pour voir un Américain faire une saison complète en F1, Scott Speed.

Logan Sargeant sur le circuit des Amériques d'Austin Photo : Getty Images / Jared C. Tilton

Vendredi, à Austin, il a convaincu la direction de l'équipe britannique, rachetée par l'entreprise américaine Dorilton Capital en 2020.

Il comprend et assimile vite, et il nous a donné des informations très utiles pour le reste du week-end , a précisé le directeur sportif de l'équipe, Sven Smeets.