Slafkovsky sur la touche, le bonheur de la grande ville et le CH face au mur texan

Blessé au haut du corps, selon le CH, son cas fera l'objet d'une évaluation quotidienne. Rappelons qu'il avait été frappé durement par le défenseur Josh Brown jeudi soir, juste avant d'inscrire son but.

Sur la séquence, Slafkovsky a semblé se protéger à la dernière seconde, mais a quand même encaissé un bon choc sur le menton.

Les malheurs du grand Slovaque feront le bonheur de l'Ottavien Rem Pitlick, de retour dans la formation après avoir été laissé de côté lors des deux dernières rencontres.

J'aime le hockey, je veux jouer. C'est sûr que j’essaie de trouver le bon côté des choses. J’arrive pour l’échauffement, je regarde les gars. Crosby était là l’autre soir. Je le regardais et je n’avais jamais vraiment remarqué sa façon de tourner, il a une glisse exceptionnelle, j’essaie d'apprendre des choses. Mais pour répondre à ta question : j’aime le hockey et je veux jouer , a lancé un Pitlick fébrile.

Comme une si bonne nouvelle, le retour de Pitlick en l'occurrence, arrive rarement seule, les deux Joel, Edmundson et Armia, se sont entraînés avec leurs coéquipiers portant un chandail interdisant les contacts.

Absent de l'ensemble du camp d'entraînement et depuis l'entame de la saison, Edmundson a renoué avec la patinoire du Centre Bell puisque le CH y tient maintenant ses entraînements d'avant-match.

Une nouveauté qui n'est pas pour déplaire aux plus jeunes joueurs de l'organisation. David Savard rappelait d'ailleurs que seul trois vétérans habitent maintenant sur la Rive-Sud, à Brossard et Candiac, où une majorité de joueurs élisaient domicile par le passé. Le Québécois, ainsi que Jake Allen et Mike Hoffman doivent donc prévoir leurs déplacements en conséquence.

On leur souhaite bonne chance.

Les vétérans du CH ont d'ailleurs dit aux jeunes de se trouver un logis sur l'île, si possible, étant donné que les entraînements matinaux se tiendraient au Centre Bell dorénavant, à l'image de ce que font bien des équipes comme les Maple Leafs de Toronto par exemple.

J’aime ça être ici le matin, a lancé Nick Suzuki. Ça repousse l'heure de pratique de l'autre équipe. On est sur notre glace et ce n’est pas le même building que Brossard. C'est important.

Le capitaine a cité l'éclairage et les rebonds bizarres sur la bande à la sortie de la zamboni comme différences principales avec le patinoire à Brossard. Et l'environnement en général.

Le mur texan

Le Canadien se mesurera à la meilleure défense de la ligue samedi soir. Les Stars (3-0-1) ont accordé seulement six buts en quatre rencontres pour la meilleure moyenne de la ligue à 1,50 par match.

Une brigade défensive impressionnante menée par les Finlandais Miro Heiskanen et Esa Lindell qui bénéficie de la présence d'un des meilleurs jeunes gardiens du métier en Jake Oettinger.

La pépite du Minnesota, choisie un rang après Ryan Poehling au premier tour en 2017, fait tourner les têtes en ce début de saison. Il n'était pas devant le filet lors de la seule défaite des Stars jeudi à Toronto et présente une fiche de 3-0-0, une moyenne de 1,00 et une efficacité de ,966.

Des chiffres semblables à ce qu'il avait accompli en séries l'an dernier au premier tour face aux Flames.

Les Stars accordent d'ailleurs autant de chances de marquer de qualité (32) qu'ils en obtiennent après quatre rencontres à cinq contre cinq, Oettinger ayant gommé certaines largesses de ses amis. Au chapitre des buts, le compte est donc de 15-6 pour les hommes en vert.

À savoir où se situe Oettinger dans le palmarès des meilleurs gardiens qu'il a côtoyés, Tyler Seguin s'est contenté de répondre qu'il était le plus jeune .

« Quand tu as un gars de ce calibre, ça fait croître ta confiance. Mais tu ne veux pas qu’il ait à transporter l'équipe chaque soir [...] Il est spécial, grand, confiant et une véritable éponge. Il veut toujours s'améliorer. Il n'a pas encore atteint son plafond et c'est ce qui est le plus impressionnant. » — Une citation de Tyler Seguin à propos du gardien Jake Oettinger

Quel âge a-t-il , s'est demandé Jamie Benn, visiblement pas un grand consommateur du site Hockey DB.

C'est très difficile pour un jeune gardien de faire sa marque dès le début et lui l'a fait , a estimé le capitaine des Étoiles.

Ce sera à Jake Allen de faire face à ce rival de qualité, lui aussi invaincu cette saison... à domicile.