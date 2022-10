Jonathan David s’éclate encore cette saison à Lille

Q. Comment expliquez-vous votre bon début de saison?

R. Je n'ai pas trop d'explications, j'ai des joueurs derrière moi qui font un très bon travail, qui me mettent dans les meilleures conditions pour que je puisse marquer. Je travaille beaucoup sur le dernier geste, car on ne sait jamais si l'on aura une occasion ou plus dans un match, donc j'essaie de me concentrer pour bien le réussir.

Q. On a l'impression que vous prenez du plaisir ensemble...

R. On s'amuse beaucoup, le groupe vit bien, on ne se prend jamais la tête. On fait des efforts, mais toujours dans la bonne humeur. On a tous un objectif commun, donc on tire tous dans le même sens. On a de très bons joueurs dans l'équipe. Si l'un d'entre nous est absent, un autre peut prendre sa place, et il n'y aura pas de différence dans la qualité de l'équipe.

Q. Votre polyvalence est-elle une de vos principales forces?

R. C'est vrai que la polyvalence, c'est important. Ça veut dire que tu n'es pas cantonné à jouer à un seul poste et c'est bien pour moi, l'équipe et l'entraîneur. Le fait d'avoir joué derrière les attaquants à La Gantoise a été capital, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de développer plus d'aspects dans mon jeu, d'être plus complet.

Q. En quoi la méthode de Paulo Fonseca est-elle différente de ce que vous faisiez avant?

R. On travaille beaucoup plus tactiquement, on travaille chaque match à sa manière et pas seulement pendant un jour ou deux, toute la semaine. Il nous fait travailler tous les points pour qu'on arrive prêts le jour du match. L'entraîneur veut qu'on joue, qu'on ait toujours le courage de jouer, même dans les moments plus difficiles, mais sans être stupide. Il faut jouer de façon offensive, mais sans négliger le côté défensif. L'important, c'est de trouver le bon équilibre.

Q. Que pensez-vous de Monaco?

R. Monaco a toujours été une bonne équipe, pas seulement cette année. En attaque, c'est costaud, mais en défense aussi, donc je pense que ça va se jouer sur des détails, à nous d'être concentrés. C'est une équipe qui a un peu le même profil que nous, donc ça devrait être un match ouvert. On devra être bons dans les transitions, mais on va peut-être souffrir en défense.

Q. Vous affrontez successivement Monaco, Lyon et Rennes, trois concurrents directs. Est-ce que ça pourrait déterminer la suite de votre saison?

R. Ces trois matchs seront très importants, car on essaie de recoller en haut du classement. Je ne pense pas que ce sera décisif pour le reste de la saison, mais faire une bonne série pourrait avoir un grand impact.

Q. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être meilleur buteur de L1 après 11 journées?

R. Bien sûr, il faut toujours être content, car ça n'arrive pas tous les jours. Mais l'an dernier déjà, j'avais été en haut du classement à un moment. Le plus important sera où je me retrouve à la 38e journée. Mais je ne me mets pas la pression, je ne me suis pas fixé d'objectif.

Q. Dans un mois, vous disputerez la Coupe du monde avec le Canada. Qu'est-ce que cela vous inspire?

R. C'est une grande fierté, surtout que ça faisait 36 ans qu'on ne s'était pas qualifiés. Je ne sais pas ce que je vais ressentir, mais ça sera forcément spécial. Il ne faudra pas se laisser submerger par les émotions, il faudra profiter du moment, mais rester concentrés sur l'objectif. Pour l'instant, ce Mondial me semble loin, je focalise sur le Lille OSC.