Partisans montréalais, c’est vous qui ferez gagner le CF Montréal contre New York .

On ne cesse de le redire, mais le CFM connaît une saison exceptionnelle qui restera assurément dans les pages d’or de l’histoire.

Sur les réseaux sociaux, l’organisation a d’ailleurs diffusé des vidéos dans lesquelles des personnalités montréalaises sont réunies autour d’un slogan qui résume parfaitement les ambitions de l’équipe pour cette saison : « Tous ensemble jusqu’au bout! »

Toutefois, dans ce type d’activité publique, le public joue aussi un rôle primordial et peut grandement influer sur le résultat d’un match en fonction de sa physionomie.

En effet, lorsqu’on est sur le terrain et qu’on subit la domination de l’adversaire, le soutien et les encouragements de tout le public influencent fortement notre degré de résistance.

En 2016, pendant notre match éliminatoire contre les Red Bulls de New York au stade Saputo, les encouragements du public nous ont donné des ailes lors des coups de pied arrêtés défensifs, quand nous étions en difficulté en fin de match et lorsqu’il fallait absolument conserver notre cage inviolée pour maximiser nos chances de victoire.

J’ai encore en mémoire les demandes d’encouragements de notre brigade défensive.

Laurent Ciman, Victor Cabrera, Ambroise Oyongo et moi-même n’hésitions pas à faire de grands gestes aux partisans afin de solliciter encore plus de soutien de leur part.

Cette ferveur combinée à nos efforts nous a permis de nous qualifier en finale d’association après notre succès lors du match retour au New Jersey.

L’étape suivante nous a donc amenés à affronter notre plus grand rival : le Toronto FC.

Le match retour s’est déroulé là-bas et je dois dire que le public ontarien a joué un rôle capital dans la victoire des Reds.

Nous avons senti que lors de chaque démarche offensive de la part des joueurs du Toronto FC, la foule a pleinement assumé son rôle de 12e homme en encourageant ses joueurs pendant 120 minutes sans oublier de nous invectiver quand elle en a ressenti l’envie.

Cette ambiance lourde et assourdissante suscitée par les 30 000 personnes présentes au BMO Field nous a obligés à communiquer davantage sur le terrain afin de tenter de résister psychologiquement aux assauts d’attaquants talentueux comme Jozy Altidore ou Sebastian Giovinco.

Toutefois, nous avons malheureusement craqué pendant les prolongations malgré une grosse dépense d’énergie et les nombreux rebondissements que cet affrontement nous a offerts.

C’est pourquoi j’espère que notre magnifique public mesurera sa propre importance dimanche.

Certes, vous ne serez pas sur le terrain, mais vous aurez votre rôle à jouer, tout comme les joueurs, et ce, pendant 90 minutes... et peut-être plus.

Vos encouragements les motivent, vos applaudissements les exaltent et vos chants les poussent à se surpasser lorsque les choses deviennent plus difficiles.

Alors, rendons à cette belle génération ce qu’elle nous offre depuis des mois : l’envie et l’espoir de marquer l’histoire avec nous jusqu’au bout!