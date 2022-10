Le CF Montréal au sommet de son art avant d’affronter le New York City FC

Le CF Montréal arrive au sommet de sa forme physique, tactique et mentale pour son match le plus important de la saison au stade Saputo.

À deux jours d’un duel contre le New York City FC qui permettrait au CFM d’accéder à la finale de l’Association de l’Est pour la première fois en six ans, les hommes de Wilfried Nancy ont présenté un bon état d’esprit à l’entraînement de vendredi, sans oublier le souci du détail qui les a menés au succès.

Les joueurs sont bien, ils s’entraînent avec une bonne intensité physique et mentale. Il y a de la joie, comme il y en a toujours eu par le passé […] Je n’ai pas encore senti de pression, mais quand elle viendra, ce sera de la bonne pression , a noté Nancy sur un ton rassurant.

Les joueurs de Wilfried Nancy se préparent à affronter les champions en titre de la MLS, le New York City FC, dimanche après-midi au Stade Saputo de Montréal.

Cette gaieté est tout en contraste avec l’ambiance qui régnait après la première confrontation entre les deux clubs cette saison. Le NYCFC avait offert un cuisant revers de 4-1 au CFM au Yankee Stadium et la philosophie de jeu de Nancy avait été ébranlée.

Les Montréalais subissaient alors leur troisième revers en trois rencontres en MLS. Des impairs lors de la construction du jeu ont miné les chances du Bleu-blanc-noir et les mines auraient facilement pu être déconfites.

Ce n’est cependant pas la voie que l’équipe montréalaise a empruntée.

On revenait du Mexique [pour un match de la Ligue des champions], on avait fait pas mal d’heures sur la route, mais on aurait mérité de revenir au pointage. Ils ont marqué sur des erreurs qu’on avait faites.

J’avais adoré l’état d’esprit lors de ce match-là. À la mi-temps, je m’étais agacé contre les gars. Mais après le match, je leur avais dit que c’était ce que je voulais.

En effet, le courant est passé. Après cette défaite, le CF Montréal a connu une montée en puissance exceptionnelle. Il a remporté 20 des 31 parties suivantes en MLS et a baissé pavillon seulement deux fois depuis juin.

Ça nous a pris deux années avant de saisir les nuances du plan de match du coach, a avoué le milieu de terrain Djordje Mihailovic. Cette saison, nous les avons exécutées presque à la perfection à chaque rencontre.

La qualité de l’exécution des joueurs et des plans de match de Nancy ont permis au club de se hisser au 2e échelon de l’Est et au 3e rang cumulatif. Accessoirement, Nancy a été nommé parmi les finalistes au titre d’entraîneur-chef de l’année en MLS grâce à la progression fulgurante de son effectif, qui avait pris la 10e place de son association en 2021.

La possession, c’est un outil pour aller en avant, pas simplement pour garder la balle. Ça nous permet aussi de garder de la fraîcheur pendant les 90 minutes. Il ne faut pas voir ça comme : "je fais ça parce que c’est beau", non. Je fais ça parce que ça nous permet de gagner , a expliqué Nancy.

Bonne nouvelle pour le tacticien, car c’est en respectant les principes de jeu qu’il a pris le temps d’inculquer à ses troupiers que le CFM a été en mesure de s’imposer 2-0 contre Orlando lors du premier tour des éliminatoires dimanche dernier.

La chose dont je suis le plus fier avec mes adjoints cette saison, c’est que nos trois défenseurs centraux [Rudy Camacho, Joel Waterman et Kamal Miller] forment le top 3 de la MLS pour les passes progressives , a-t-il ajouté.

Alors si tous les morceaux sont en place, sommes-nous à l’apogée du projet sportif de Nancy?

Oui! Oui! Et on doit l’être si nous voulons gagner , a admis Mihailovic.

Le CF Montréal et le NYCFC croiseront le fer dimanche, à 13 h (HAE), sur la pelouse du stade Saputo. Le vainqueur retrouvera l’Union de Philadelphie en finale de l’Association de l’Est.