Grand saut : l’argent pour Porter Maclennan, une 4e place pour Asselin

Il a enregistré un pointage de 180, ce qui le plaçait tout juste derrière le vainqueur, le Norvégien Birk Ruud (188,75). Troy Podmilsak (179,75) a complété le podium.

Il s'agit pour lui d'une première médaille en Coupe du monde à sa deuxième participation.

Non, je ne m’y attendais pas, a reconnu Porter Maclennan. C’est vraiment une belle et plaisante surprise […] Les amateurs au bord de la piste m’ont fait des accolades et j’étais impatient de voir ma note. J’y croyais [au podium], car je savais que mon dernier saut pouvait marquer des points. Je suis vraiment content du résultat.

Avec un pointage total de 180, l'Ontarien Noah Porter Maclennan a mis la main sur la médaille d'argent, sa première sur le circuit de la Coupe du monde. (Images : FIS)

Le Québécois Dylan Deschamps (75) a conclu au 25e rang. L'Ontarien Max Moffatt (71) a terminé 29e, tandis que le Britanno-Colombien Alexander Henderson (42,50) s'est contenté de la 38e place.

Du côté féminin, Olivia Asselin a terminé au pied du podium.

La Lévisienne a obtenu un pointage de 107,75. La compétition a été remportée par la Française Tess Ledeux (181), devant la Norvégienne Sandra Eie (170,75) et la Suisse Mathilde Gremaud (170).

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L'Ontarienne Megan Oldham (20,75), qualifiée pour la finale, a pris le 8e rang. La Britanno-Colombienne Brynn Johnston et l'Albertaine Rylee Hackler ont respectivement fini 10e et 14e.