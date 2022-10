Gymnastique Canada adhère au programme Sport Sans Abus

La fédération adhère par le fait même au Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport (BCIS). Il s'agissait d'une condition imposée par la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, à toutes les organisations sportives en raison des nombreuses histoires de maltraitance signalées un peu partout au pays.

Nous croyons qu'offrir un environnement sécuritaire est la responsabilité de chacun. Gymnastique Canada s'engage pleinement à soutenir un mouvement national en pleine croissance qui change la culture du sport dans ce pays et à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d'un mécanisme indépendant de plaintes liées au sport sécuritaire. Dans le cadre de cet engagement, nous sommes heureux de nous joindre au programme Sport Sans Abus et de bientôt confier le soin au BCIS de traiter nos plaintes liées au sport sécuritaire , a déclaré Ian Moss, chef de la direction de Gymnastique Canada, par communiqué.

Au printemps dernier, 70 gymnastes et ex-gymnastes ont envoyé une missive à Sport Canada pour réclamer la tenue d'une enquête indépendante sur la culture toxique qui sévit dans leur sport. Plusieurs dénonciations ont été portées au grand jour depuis.

La ministre St-Onge a gelé en juillet dernier le financement de la fédération, comme le réclamaient 500 gymnastes canadiens dans une lettre.

Le BCIS est un mécanisme chargé de recevoir les plaintes liées au harcèlement dans le sport.

La gestion des plaintes liées à la maltraitance par l'intermédiaire du BCIS constitue un pas en avant indépendant, responsable et positif pour la communauté sportive. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada pour son engagement continu envers ce service proactif et indispensable , a ajouté M. Moss.

Plus tard en journée, la fédération Aviron Canada a également annoncé qu'elle joignait officiellement le programme Sport Sans Abus. Les organisations ont jusqu'à avril pour y adhérer.

Réaction mitigée

Du côté de Global Athlete, qui avait mis au jour les récriminations de centaines de gymnastes victimes d'abus de toutes sortes le printemps dernier, on estime qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada Sports, le directeur général et porte-parole de Global Athlete, Rob Koehler, continue de montrer du doigt l'essence de ce qu'il manque pour qu'une instance puisse être réellement qualifiée d'indépendante en matière de réception et de traitement des plaintes.

Gymnastique Canada n'a encore rien fait pour répondre aux demandes de plus de 500 athlètes et survivantes d'abus et à la mise en place d'un arbitre neutre et réellement indépendant. La fédération n'a réagi que minimalement devant les pressions exercées par les athlètes et la menace de la suppression du financement gouvernemental , constate-t-il.

Il déplore que rien n'ait été fait pour lutter contre la culture toxique et les abus. Si Gymnastique Canada voulait vraiment protéger les victimes et nettoyer le sport, elle les appuierait publiquement dans leur quête pour une enquête judiciaire indépendante. À ce jour, ses dirigeants restent silencieux et complices , ajoute-t-il.

Pour Global Athlete, le BCIS n'est pas une instance indépendante parce qu'il est directement lié au gouvernement et qu'il entretient des liens similaires à ceux qu'a Sport Canada avec le gouvernement.