Juraj Slafkovsky et Arber Xhekaj ne sont même pas encore colocataires et déjà, les voilà qui se créent des souvenirs impérissables l’un avec l’autre.

Et pas du genre monter son premier meuble IKEA en équipe ou avaler un macaroni au fromage extra saucisses dans un appartement encore presque vide.

Slafkovsky a inscrit le premier but de sa carrière jeudi soir dans une écrasante victoire de 6-2 du Canadien contre les Coyotes pendant que le tout petit Arber Xhekaj (1,93 m et 108 kg) faisait respecter la loi sur la glace sa loi, du haut de ses 21 ans bien tassés.

Les deux caressent le projet d’emménager ensemble et, vraiment, il faut leur souhaiter : ils font la paire.

L’on pourrait retenir tant de petits moments de ce match : la renaissance de Brendan Gallagher qui se poursuit, la constance effarante avec laquelle Cole Caufield enfile les filets, la tenue si responsable de Jordan Harris, le jeu d’ensemble somme toute bien ficelé du CH maintenant porteur d’une fiche inattendue de 3-2-0 après cinq matchs.

Vous l’avez noté? Bien vu.

Car ce n’est pas comme si Slafkovsky avait dominé la rencontre, loin de là. En 14 min 25 s de jeu, de loin sa soirée la plus occupée à ce jour, le grand Slovaque a obtenu trois tirs, aucun particulièrement menaçant, et s’est contenté d’un jeu plutôt lisse.

Mais il a marqué un but, son premier. Il l’a marqué après avoir encaissé une mise en échec de Josh Brown. Après que Xhekaj eut quitté son poste de défenseur pour aller frapper ledit Brown, un autre arrière, profondément en territoire des Coyotes et après avoir créé un revirement, s’être dégagé une ligne de tir et battu Connor Ingram d’une dégaine vive.

Martin St-Louis a préféré tourner la tête devant ce jeu un brin audacieux.

Normalement je ne m’aventure pas aussi loin dans la zone offensive , a admis Xhekaj. Je fais juste prendre le numéro du gars pour le frapper sur une autre présence, mais j’ai dû prendre une décision rapidement. Je suis un défenseur, je n’aurais pas vraiment la chance de frapper un autre défenseur, surtout lui, c’est le genre de gars qui reste en arrière. J’ai vu la passe, j’ai vu le jeu se dessiner et j’ai eu la chance d’aller le frapper , a expliqué le Hamiltonien.

Un condensé de ce que ces deux joueurs pourront offrir. Offrent déjà, au fond. Dans le vestiaire après le match, Slafkovsky était aux oiseaux.

« C’est la meilleure foule ici. C’était incroyable […] Je ne me souvenais pas vraiment comment j’avais marqué. Je voulais juste célébrer après parce que je trouve que la célébration est la meilleure partie quand on compte. Je me concentrais surtout sur la célébration. » — Une citation de Juraj Slafkovsky

La célébration, justement, empreinte de facétie et de mots doux, n’est pas passé inaperçue. Disons que Slafkovsky et Xhekaj ont laissé entendre à Brown ce qu’ils pensaient de sa science, en des termes fleuris.

Tout pour créer un moment viral. Pour insuffler un peu de vie dans cet amphithéâtre en ce surprenant début de saison, à des années-lumière de l’ambiance mortuaire qui régnait il y a très exactement 12 mois.

Enfin, le jeune premier, constamment raillé par Gallagher, ce coquin, a réussi ce premier filet armé de d’un nouvel attirail sur son bâton. Ses coéquipiers, Gallagher en tête, l’ont forcé à enrubanner davantage la palette, Slafkovsky préférant un ruban très mince.

Je lui dit dès le premier jour : "Si tu marques au premier match, tu peux le garder, mais sinon, tu ajoutes un tour de ruban chaque jour". Il a passé tout ce temps en ajoutant un tour chaque jour et il a marqué ce soir , a souri Gallagher.

Brendan Gallagher a inscrit un but contre les Coyotes. Photo : David Kirouac-USA TODAY Sports

On s’amuse bien dans ce vestiaire, mais même si Slafkovsky ne l’a jamais laissé paraître, il commençait à ressentir la pression de son statut, foi de Nick Suzuki.

C’était un peu difficile pour lui mentalement. Là, ça pourrait lui donner une bonne dose de confiance. C’était la même chose pour moi. Quand tu marques ton premier, ça vient plus facilement et tu gagnes en confiance, ça enlève un poids de tes épaules […] La ligue est difficile, surtout en arrivant à 18 ans. Je n’étais pas prêt à cet âge-là, comme bien des gars. Il veut produire, il a beaucoup de pression en tant que premier choix au total , a laissé tomber le capitaine.

L’arbre Xhekaj

Arber Xhekaj, pour sa part, n’a pas à gérer les mêmes attentes. Pourtant, il s’est déjà établi comme un favori de la foule.

Il fallait voir sa réaction survoltée après son combat d’une rare violence avec Zack Kassian. L’ancien des Oilers l’a nargué à la mise au jeu, Xhekaj a ri de lui, Kassian s’est fâché, les gants sont tombés et Xhekaj a eu le dessus.

Arber Xhekaj (à gauche) a livré un court, mais furieux combat à Zack Kassian. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Les bagarres font encore partie de ce sport, peu importe ce qu’on en pense, et à ce jeu, la recrue du CH doit en faire trembler plus d’un.

J’ai toujours peur de lui , s’est amusé Slafkovsky.

C’est le genre de gars que tu aimes mieux avoir dans ton équipe , a renchéri Gallagher.

Au-delà de la bagarre, Xhekaj se bâtit toute une réputation à travers la ligue présentement. Celui du petit nouveau qui n’a pas froid aux yeux, qui n’acceptera pas l’impudence.

« Je n’ai pas peur de personne. Si quelqu’un veut me défier, je suis prêt, je ne vais pas reculer. J’ai envoyé un gros message ce soir. » — Une citation de Arber Xhekaj

Le Canadien aussi d’ailleurs. Au-delà de ses rixes de moins en moins fréquentes, l’équipe a appliqué à la lettre les enseignements de l’entraîneur. Certes, l’adversaire était faible, mais il avait bien vaincu les Maple Leafs de Toronto lundi soir.

Il y a donc Slafkovsky et Xhekaj. Il y a Harris et Kaiden Guhle. On sait que les soirées difficiles viendront éventuellement, mais pour l’instant, ce quatuor s’adapte avec une telle célérité aux rigueurs de la LNH .

Un vieux dicton veut qu’il faut que jeunesse se passe. Peut-être. Mais quand elle débarque, la jeunesse, parfois, ça fait franchement du bien.