Philadelphie bat Cincinnati, pas de finale de l’Est à Montréal

La finale de l'Est dans la MLS n'aura pas lieu à Montréal. Grand favori de cette association, l'Union de Philadelphie s'est imposé 1-0 contre le FC Cincinnati, jeudi, ce qui veut dire que le dernier rendez-vous avant la finale de la Coupe MLS sera présenté dans son stade.

Un but de Leon Flach à la 59e minute a offert la victoire à l'équipe locale, qui a conclu la saison au 1er rang de l'Est avec une fiche de 19 succès, 5 revers et 10 matchs nuls qui lui a valu 67 points.

L'Union profitait d'un laissez-passer au 1er tour éliminatoire, où le CF Montréal (20-9-5), 2e dans l'Est, a vaincu Orlando City 2-0, dimanche dernier.

Le FC Cincinnati devait l'emporter à Philadelphie pour que Montréal espère accueillir la finale de l'Est. Le gagnant du match de ce dimanche, au stade Saputo, entre le Bleu-blanc-noir et le New York City FC, devra donc se rendre en Pennsylvanie, le 30 octobre.