Les Sénateurs remontent la pente contre les Capitals

Drake Batherson a marqué deux fois au deuxième tiers et les Sénateurs d'Ottawa ont inscrit cinq buts sans réplique, jeudi, pour filer vers un gain de 5-2 contre les Capitals de Washington.

Shane Pinto a dénoué l'impasse de 2-2 dans la sixième minute du troisième vingt. Premier choix du deuxième tour en 2019, Pinto obtenait un but dans un troisième match d'affilée.

Tyler Motte et Alex DeBrincat ont complété la marque dans un filet désert.

Anton Forsberg a bloqué 22 tirs pour les Sénateurs, qui ont dominé 15-5 pour les tirs en deuxième période.

Du côté des Caps, Anthony Mantha et T.J. Oshie ont marqué en avantage numérique au premier tiers. Le Québécois Mantha a enfilé un troisième but cette saison à 10 min 35 s. Dmitry Orlov lui a refilé le disque au cercle gauche et Mantha a battu Darcy Kuemper avec un tir sur réception.

Kuemper a fait 39 arrêts pour les Capitals, qui avaient remporté leurs deux dernières rencontres.

Le dernier gain des Sénateurs à Washington remontait à janvier 2017.

Nick Robertson délivre les Maple Leafs

Nick Robertson a joué les héros en prolongation avec son deuxième but du match et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Stars de Dallas 3-2.

Robertson a accepté une passe d'Auston Matthews lors d'une montée à trois contre un et il a trompé la vigilance de Scott Wedgewood.

Alexander Kerfoot a également fait scintiller la lumière rouge pour les Maple Leafs. Ilya Samsonov a stoppé 26 tirs tandis que Michael Bunting a récolté deux mentions d'aide.

Tyler Seguin et Luke Glendening ont assuré la réplique pour les Stars. À son premier match de la saison, Wedgewood a cédé 3 fois en 43 lancers.

Les Maple Leafs revenaient d'une gênante défaite de 4-2 aux mains des Coyotes de l'Arizona, l'avant-dernière équipe du classement général lors de la dernière saison. Ils avaient également perdu contre le Canadien de Montréal, la pire équipe de la LNH en 2021-2022.

Quant à eux, les Stars avaient dominé leurs adversaires 13-3 au chapitre des buts lors des trois premiers matchs de leur saison.