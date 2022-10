Lever de rideau de Skate America avec la jeune sensation Ilia Malinin en tête d’affiche

Le double champion olympique Yuzuru Hanyu a tenté plusieurs fois, sans jamais réussir le tour de force. Le médaillé d'or aux derniers Jeux olympiques, Nathan Chen, a aussi tenté de compléter quatre vrilles et demie, en vain.

Au début, c'était un peu en blague (que j'essayais) , a dit Malinin, mais après quelques tentatives j'ai constaté que ce serait peut-être possible.

En transformant la possibilité en réalité le mois dernier, à Lake Placid, Malinin n'a pas seulement réussi le saut le plus difficile en patinage artistique. Il s'est aussi établi comme une figure de proue de la discipline, et comme un favori pour triompher aux Jeux olympiques de Milan/Cortina, en 2026.

J'ai gagné de la confiance après avoir fait ce saut , a avoué le jeune homme de 17 ans, qui participera à son premier Grand Prix au niveau sénior lors de Skate America, à Boston, en fin de semaine.

Malinin a commencé par perfectionner son triple axel avant de s'attaquer au niveau supérieur. Il s'est entraîné avec un harnais, pour atteindre une hauteur permettant la quadruple révolution. Et il s'est ensuite longuement entraîné, essuyant chute après chute, sans jamais abandonner.

Cependant, puisque le quadruple axel demeure un exploit rarissime, il n'engendre pas beaucoup plus de points qu'un saut à trois vrilles. Comme il s'agit d'une pirouette très risquée, le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. Le risque associé à sa réussite pèse plus lourd dans la balance que la récompense octroyée, en cas de succès.

« Si on lui octroyait une plus grande valeur de base, il y aurait une raison de l'essayer plus souvent à l'entraînement. Mais en ce moment, on ne sait pas trop quoi faire avec cette figure. » — Une citation de Ilya Malinin

Pour cela, il y a peu de chances de le voir tenter le grand coup lors de Skate America. L'objectif est surtout d'amasser des points afin de se qualifier pour la finale des Grands Prix qui aura lieu en Italie, en décembre.

Malinin demeure le grand favori pour triompher, en l'absence de ses compatriotes Vincent Zhou et Chen, qui profitent d'une sabbatique. En raison d'une blessure, le Japonais Yuma Kagiyama brillera aussi par son absence. Et les patineurs russes ne seront pas de la partie, en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Le patinage artistique en webdiffusion sur Radio-Canada.ca Du 21 au 23 octobre, Skate America - Norwood, Massachusetts

Le 28 octobre, Les Internationaux Patinage Canada - Mississauga, ON

Le 4 novembre, Grand Prix de France - Angers, France

Le 11 novembre, Trophée MK John Wilson - Scheffield, Royaume-Uni

Le 25 novembre, Grand Prix Espoo - Espoo, Finlande

Le 8 décembre, Finale des Grands Prix de patinage artistique de l'ISU - Turin, Italie L'horaire complet et détaillé se trouve ici.

Roman Sadovsky et Wesley Chiu, 17 ans, sont parmi les Canadiens qui seront en action du côté des hommes. Chiu en sera lui aussi à son premier Grand Prix au niveau sénior, après un stage junior couronné de succès. Il a gagné une médaille d'or et une de bronze sur le circuit, la saison dernière chez les moins de 21 ans.

Sadovsky a quant à lui représenté l'unifolié aux derniers Jeux de Pékin.

En danse, Marie-Jade Laurialt et Romain Le Gas ainsi que Carolane Socuisse et Shane Firus représenteront les couleurs canadiennes. Chez les couples, il faudra surveiller le duo canadien composé de Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek, qui vient de gagner le Trophée Nebelhorn, en Allemagne.