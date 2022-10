Le bronze pour les Canadiens Lauriault et Le Gac à Skate America

Les Canadiens Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac ont remporté le bronze, dimanche, à la compétition Skate Amercia, à Norwood, au Massachusetts.

Avec un pointage de 178, 30, les patineurs établis à Ste-Anne-Des-Plaines n'ont été devancés que par les Américains Madison Chock et Evan Bates, champion de l’épreuve (202,80) et Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker (202,07).

L'autre équipe canadienne en lice, Carolane Soucisse et Shane Firus, ont pris la 8e place (163,65).

Les Canadiens Carolane Soucisse et Shane Firus lors de l'épreuve de danse libre au Grand Prix ISU de patinage artistique Skate America 2022 à Norwood. Photo : Radio-Canada

Chez les femmes, la Japonaise Kaori Sakamoto a remporté l’épreuve avec 71,72 points. Elle a devancé les Américaines Isabeau Levito (71,30) et Amber Glenn (68,42).

La performance de la Japonaise Kaori Sakamoto à Skate America Photo : (Twitter/@ISU_Figure)

Aucune Canadienne ne participait à cette épreuve.