Pas facile de vendre une championne au Québec

À six semaines du combat d’unification des ceintures WBA et WBC des mi-mouches, le public se fait encore tirer l’oreille pour acheter des billets et soutenir la favorite locale Kim Clavel.

Rentrée de la République dominicaine où elle a déménagé son camp d’entraînement durant deux semaines, Clavel continue d’afficher une belle forme et un enthousiasme contagieux.

Mais cette douce fièvre tarde à gagner les amateurs de boxe qui ne se sont jusqu’à présent procuré qu’environ 2000 des 5000 billets disponibles pour le gala du 1er décembre à la Place Bell de Laval.

Boxeuse en vue, infirmière auxiliaire applaudie, concurrente de télé-réalité appréciée et depuis peu championne du monde, Clavel s’explique mal le faible engouement que suscite son duel annoncé face à la Mexicaine Yesica Nery Plata (28-2, 3 K.-O.) reine WBA de la catégorie.

« J’aimerais en vendre plus et j’espère que les gens vont venir. Même quand Beterbiev a boxé au Centre Bell (en décembre), il y avait à peu près ça 2000 billets vendus. C’est difficile de vendre des billets au Québec et je ne sais pas pourquoi. » — Une citation de Kim Clavel, championne WBC des mi-mouches

On donne pourtant de bonnes performances. La boxe féminine grandit. Ce sera un combat historique , s’est-elle désolée en entrevue à Radio-Canada Sports.

Elle constatait les chiffres fabuleux enregistrés à Londres, le week-end dernier, pour le gala tout féminin [avec la finale entre Claressa Shields et Savannah Marshall, NDLR] présenté à guichets fermés au O2 Arena et devant plus de deux millions de téléspectateurs sur le réseau Sky Sports, au Royaume-Uni.

Deux mille billets, c’est quand même quatre fois le Casino (de Montréal). C’est beau. On commence tranquillement. Je contrôle ce que je peux contrôler en offrant des performances, C’est dans le ring que je parle le mieux , a insisté Clavel.

Kim Clavel croit en un avenir encore meilleur pour la boxe féminine. Photo : Twitter/Kim Clavel

Pas un cas isolé

La situation que vit Kim Clavel n’est pas un cas unique au Québec. Depuis l’époque faste et pas si lointaine des combats de Championnat de monde impliquant les Éric Lucas, Lucian Bute, Jean Pascal et David Lemieux, nos meilleurs pugilistes vivent un exil économique.

Incapables de garantir des recettes aux guichets aussi intéressantes qu’avant, les promoteurs québécois ne parviennent plus à retenir l’attention des grands diffuseurs américains. Ils ne sont plus capables non plus de remporter un appel d'offres à partir des recettes limitées que génèrent les galas locaux.

Cela explique pourquoi nos champions se battent à présent hors de nos frontières comme l’ont récemment fait Jean Pascal, David Lemieux, Artur Beterbiev et comme devra bientôt le faire Marie-Eve Dicaire en allant se battre le 12 novembre prochain du côté de Manchester, en Angleterre.

Les soirées au Casino ont des limites qui imposent d’elles-mêmes celles qui sont dictées à nos boxeurs et boxeuses.

Travail acharné

Clavel continue néanmoins à se préparer avec hargne et passion pour son prochain grand duel.

Son séjour à Ocean Village, dans les environs de Puerto Plata, n’avait rien d’une sinécure. Oubliez les palmiers, hamacs et pina coladas. Par contre, que de sable! Et combien elle en a bouffé en deux semaines! Aux côtés de ses entraîneurs Danielle Bouchard et Stéphan Larouche, de son préparateur physique Frédéric Laberge, Clavel a trimé sans relâche.

« On a encore progressé. On a profité de tout ce qu’on n’a pas ici, dont le sable. On a fait des suicides (aller-retour rapides à la course pieds nus), des sprints, de la boxe et du vélo dans le sable. Ce sont toutes des choses difficiles pour les jambes. Maintenant que je reviens sur du plancher plat, je trouve que c’est tellement plus facile. » — Une citation de Kim Clavel

Pour améliorer sa musculation, elle s’est rendue sur une plage privée chaque matin où elle pouvait s’entraîner sans être dérangée. Un petit gymnase de boxe offrant de belles commodités a aussi été utilisé.

Je suis toujours aussi motivée. Je sais que pour gagner ce combat, ça me prend tout un camp d’entraînement. On ne tourne pas les coins ronds. Mais une journée de camp ne dure pas 12 heures. Il y a du temps de récupération. C’est très important. J’ai besoin et je tiens à ma sieste entre midi et deux heures.

Étape suivante

Ces périodes de repos demeureront à l’horaire maintenant qu’elle est de retour à Montréal pour la suite de son camp.

En plus de quelques apparitions publiques afin de promouvoir la soirée du 1er décembre, Clavel entame la portion où elle prendra part à des combats simulés (sparring).

Elle sera appuyée dans cette mission par six partenaires d’entraînement, dont Céleste Baillargeon, championne québécoise à 119 lb (Clavel boxe à 108 lb). Très physique, elle participe à chacune des préparations et, aux dires de Clavel, lui en donne pour son argent.

Les autres sont la Torontoise Sara Haghighat Joo, la Mexicaine Erica Abarca, les Américaines Margaret Tudoret et Seniessa Cooller, ainsi que la Française Mathilde Barailler.