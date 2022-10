St-Louis, Tourigny, leurs matelots et le trafic

Martin St-Louis ne connaît pas personnellement André Tourigny, mais il sait que lui et l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona naviguent avec une boussole qui ne les conduira pas à la terre promise sans heurts.

On est un peu dans le même bateau , a résumé St-Louis à quelques heures de la confrontation entre ces deux équipes bourrées de jeunes joueurs au Centre Bell.

Coach Tourigny a besoin des résultats de temps en temps parce que ça aide à développer une culture. C'est une grosse tâche. Il faut de la patience parce que tu veux t'améliorer, mais parfois tu te perds dans les résultats. Il faut que tu fasses attention. C'est une tâche de tous les jours.

Lundi, pendant que le Canadien s'offrait une victoire à la maison contre les Penguins, les Coyotes surprenaient les Maple Leafs à Toronto. Ces deux formations s'affrontent donc après leur meilleure performance de la saison.

Pouvons-nous répéter ça? C'est ce dont nous avons beaucoup discuté ce matin. Il faut que les joueurs comprennent les choses qui nous ont menés à avoir du succès. Je ne sais pas si ça va nous faire gagner, mais ça va nous aider à gagner. C'est une décision de groupe. Revenir et le faire encore , a-t-il ajouté.

Problème de circulation?

Contrairement à l'an passé, les joueurs du CH s'entraînent au Centre Bell le jour des matchs au lieu du complexe sportif à Brossard.

St-Louis a paru surpris lorsqu'il a été questionné sur un potentiel problème de circulation auquel pourraient faire face ses joueurs qui vivent sur la Rive-Sud en raison de la fermeture partielle du tunnel Hyppolite-Lafontaine à compter du 31 octobre jusqu'en novembre 2025!

Je pensais qu'il était déjà fermé! Vous voyez que je n'ai aucune idée du trafic. Je focuse sur mon équipe. C'est une demande des joueurs qui datent de l'an passé. Ils m'en ont parlé à mon arrivée. C'est une bonne chose d'aller dans notre maison le plus souvent possible. Je ne savais pas que ça pourrait devenir un problème. On va gérer ça , a déclaré St-Louis en proposant à l'auteur de la question (qui demeure sur la Rive-Sud) de lui payer une chambre d'hôtel à Montréal la veille des matchs.

Jake Allen sera le gardien partant face aux Coyotes. Il s'agit du seul changement à la formation.