Liberté professionnelle : un hockeyeur junior s’adresse à la Cour suprême

Cette cause est absolument fascinante parce qu’elle s’attaque directement à un système tissé au cours des 60 dernières années par les dirigeants du hockey junior majeur canadien et la LNH. Et ce système, incontestablement, a pour effet de restreindre la liberté de mouvement et la rémunération des hockeyeurs juniors.

Cette cause est aussi totalement inédite parce que ce problème (les liens incestueux entre la LNH et le hockey amateur canadien) inquiétait le Parlement canadien dès 1966. Et que depuis son adoption au début des années 1970, l’article de la Loi sur la concurrence qui est spécifiquement censé protéger la liberté des jeunes hockeyeurs n’a jamais été testé devant les tribunaux.

***

L’affaire commence en septembre 2020 quand Kobe Mohr, un jeune homme qui vient de terminer son stage junior dans la Ligue de l’Ouest, dépose une demande de recours collectif à la Cour fédérale.

Mohr allègue que les trois principales ligues professionnelles nord-américaines (la LNH, la LAH et l'ECHL) et les trois ligues canadiennes de hockey junior, regroupées sous l’égide de la LCH, ont, notamment, illégalement conspiré ou conclu un arrangement qui limite de façon déraisonnable les occasions des hockeyeurs âgés de 18 à 20 ans qui désirent pratiquer leur sport professionnellement .

Les hockeyeurs membres de la LCH sont généralement âgés de 16 à 20 ans. L’âge minimal d’admissibilité au repêchage de la LNH est toutefois fixé à 18 ans.

Une fois qu’il est sélectionné au repêchage par une équipe, un joueur de la LCH peut accéder directement à la LNH dès l’âge de 18 ou 19 ans. Mais s’il ne se taille pas un poste dans la LNH, on l’empêche de jouer dans la Ligue américaine (le second niveau de hockey professionnel) ou dans n’importe quelle autre ligue professionnelle avant l’âge de 20 ans.

Le joueur de la LCH est donc contraint de pratiquer son sport pendant deux ans dans les rangs juniors contre une compensation symbolique de quelque 70 $ par semaine, au lieu de pouvoir toucher un salaire de 75 000 $, 125 000 $ ou plus dans une ligue professionnelle.

Cette règle ne s’applique pas aux hockeyeurs provenant de programmes européens. Par exemple, même si Juraj Slafkovsky n’est âgé que de 18 ans, le Canadien pourrait le céder à son équipe-école de la Ligue américaine sans problème, et ce dernier pourrait continuer à gagner sa vie professionnellement.

Juraj Slafkovsky Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Par ailleurs, la demande de Mohr dénonçait le fait que les joueurs de moins de 20 ans qui souhaiteraient se faire libérer de leur contrat junior pour faire le saut chez les professionnels font face à des pénalités substantielles. Dans la Ligue de l’Ouest, arguait-il, cette pénalité peut aller jusqu’à 500 000 $.

Comment peut-on payer une telle pénalité quand on gagne 70 $ par semaine?

***

Devant la Cour fédérale, la demande de recours collectif de Kobe Mohr a toutefois pris une tournure inattendue, voire rocambolesque.

Le plaignant demandait à la Cour fédérale d’autoriser son recours collectif en se basant sur la partie VI de la Loi sur la concurrence. Elle comporte des dispositions traitant spécifiquement de la réalité du sport professionnel.

L’article 48 (1), notamment, qualifie d’acte criminel tout complot, coalition ou accord ayant pour effet de :

a) limiter déraisonnablement les possibilités qu’a une autre personne de participer, en tant que joueur ou concurrent, à un sport professionnel ou pour imposer des conditions déraisonnables à ces(sic) participants;

b) limiter déraisonnablement la possibilité qu’a une autre personne de négocier avec l’équipe ou le club de son choix dans une ligue de professionnels et, si l’accord est conclu, de jouer pour cette équipe ou ce club.

Plus loin, l’article 48 (3) s’avère probablement la phrase la plus sibylline de l’histoire des textes légaux :

Le présent article s’applique et l’article 45 ne s’applique pas aux accords et arrangements et aux dispositions des accords et arrangements conclus entre des équipes et clubs qui pratiquent le sport professionnel à titre de membres de la même ligue et entre les administrateurs, les dirigeants ou les employés de ces équipes et clubs, lorsque ces accords, arrangements et dispositions se rapportent exclusivement à des sujets visés au paragraphe (1) ou à l’octroi et l’exploitation de franchises dans la ligue; toutefois, c’est l’article 45 et non le présent article qui s’applique à tous les autres accords, arrangements et dispositions d’accords ou d’arrangements conclus entre ces équipes, clubs et personnes.

À cette étape de la procédure, le juge devait simplement déterminer de façon très généreuse si un plaignant jouissait d’une apparence de droit. Il n’avait pas à décider qui avait raison et il n’avait pas à rendre de décision sur le fond.

Il n’avait qu’à déterminer si le plaignant allait raisonnablement pouvoir plaider sa cause devant un autre juge.

Or, le juge en chef de la Cour fédérale, Paul Crampton, a décrété un arrêt des procédures. Il s’est rangé aux arguments des procureurs des ligues professionnelles en statuant qu’il était absolument clair et évident que la demande de Kobe Mohr n’avait aucune chance de succès.

Le juge Crampton a conclu que l’article 48 ne concernait que les arrangements déraisonnables conclus dans une même ligue et non à des arrangements conclus entre plusieurs ligues.

Un peu plus tôt dans sa décision, il avait pourtant écrit : Je reconnais que le langage de 48 (3) peut être interprété autant de la manière choisie par les défendeurs que par le poursuivant.

Le juge Crampton avait donc rendu une décision sur le fond, sans entendre la preuve qui aurait normalement été étalée durant un procès.

***

Un appel a donc été fait auprès de la Cour d’appel fédérale. Cette dernière a reconnu que le juge du tribunal inférieur avait commis plusieurs erreurs et qu’il avait mal compris son rôle dans le cadre d’une demande d’arrêt de procédures.

Malgré cela, la Cour d’appel fédérale a maintenu la décision prise par le juge Crampton en statuant que la démarche de Kobe Mohr n’avait aucune chance de réussite. L’article 48, selon le tribunal d’appel, se limite effectivement aux arrangements déraisonnables ou aux complots survenant dans une même ligue.

La Cour d’appel a par ailleurs ajouté une autre couche de confusion à ce dossier en soulignant qu’à la lecture de l’article 48, elle n’était pas certaine de la signification qu’il faut donner au mot ligue .

Après deux ans de démarches, Kobe Mohr et les hockeyeurs se retrouvent donc devant une situation juridique totalement loufoque : la Loi sur la concurrence les protégerait uniquement contre les ententes déloyales survenant à l’intérieur d’une seule ligue, mais pas contre les plus grands complots survenant entre plusieurs ligues.

Et puisqu’on y est, qu’est-ce au juste qu’une ligue? Les trois circuits canadiens de hockey junior portent le nom de ligue , mais ils sont tous regroupés sous le chapeau de la Ligue canadienne de hockey. Et les trois circuits, qui pourraient aussi bien porter le nom de division , se battent pour l’obtention d’un seul trophée : la Coupe Memorial.

***

Pour toutes ces raisons, Kobe Mohr demande à la Cour suprême la permission de se faire entendre afin qu’on sache, une fois pour toutes, si les jeunes hockeyeurs sont protégés par la Loi sur la concurrence et, surtout, si la volonté du Parlement, clairement exprimée il y a 50 ans, sera respectée.

Parce que cette importante partie de l’histoire semble aussi avoir échappé aux juges des deux tribunaux inférieurs.

En novembre 1973, au début du processus de modernisation de la législation canadienne en matière de concurrence, le ministre de la Consommation et des Corporations, Herb Grey, avait déposé un volumineux rapport étalant les intentions et les préoccupations du gouvernement.

Dans ce document, le ministre Grey y soulignait l’arrivée d’une nouvelle disposition punissant les accords déraisonnables conclus dans le sport amateur et professionnel.

Plusieurs plaintes formulées à propos du hockey concernent des arrangements conclus par des clubs de la LNH qui régulent l’acquisition et la rétention de joueurs. Il y a aussi eu des plaintes au sujet d’arrangements entre la LNH et l’Association canadienne de hockey amateur [au début des années 1970, l'ACHA était l’organisme qui exerçait une autorité sur le hockey junior majeur canadien, NDLR] en tant que pépinière de nouveaux joueurs , écrivait le ministre.

Par ailleurs, pour justifier l’ajout de ce qui est devenu l’article 48, le ministre Grey citait ce passage d’un rapport commandé sur l’état du hockey amateur canadien.

Nous recommandons fortement que le gouvernement adopte une loi, dans la forme qui lui conviendra, dans le but de garantir au hockey amateur une liberté de toute forme d’interférence de la part de la LNH et de ses agents , disait le rapport.

Kobe Mohr a raison de continuer de se battre parce que, depuis le début, ses prétentions sont crédibles et que toute l’histoire de l’article 48 semble véritablement lui procurer une apparence de droit.

Il sera donc très intéressant de voir si la Cour suprême acceptera de dire, une fois pour toutes, si l’article 48 est une coquille vide ou si les hockeyeurs juniors sont protégés des accords qui restreignent leur liberté professionnelle.