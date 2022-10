Les athlètes paralympiques sur les Champs-Élysées

La Concorde est la plus grande place de Paris et sera aménagée pour accueillir 65 000 spectateurs.

Le comité organisateur tient à unir les Jeux olympiques et paralympiques qui seront présentés sous la même signature avec le même logo pour la première fois de l’histoire.

Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies de Paris 2024, est très enthousiaste à l’idée de travailler au coeur de la cité.

Si la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024 constitue une première historique, son concept monumental et populaire est pour moi avant tout une formidable source d’inspiration. Des Champs-Élysées à la place de la Concorde, j’ai hâte d’imaginer le spectacle qui transformera le coeur de Paris en un festival artistique inédit, avec des performances jamais vues auparavant.

Un spectacle qui mettra en lumière les athlètes paralympiques et les valeurs qu’ils incarnent. Un spectacle qui rassemblera les spectateurs et téléspectateurs du monde entier autour de l’esprit unique des Jeux paralympiques.

La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, voit l'arrivée des cérémonies au centre de Paris comme un outil d'inclusion et de transformation.

« C’est donner l’opportunité à chacun de voir ces athlètes dont les performances forcent l’admiration autant qu’elles suscitent l’inspiration. Et, ainsi, c’est saisir tous ensemble l’opportunité unique de faire évoluer le regard porté sur le handicap. » — Une citation de Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

À l’instar des athlètes olympiques, les athlètes paralympiques auront aussi l’occasion de profiter de sites historiques pour la tenue de leurs épreuves.

Par exemple, le Grand Palais accueillera l’escrime et le para-taekwondo. Les compétitions de soccer pour non-voyants (cécifoot) auront lieu au pied de la tour Eiffel, tandis que le tir à l’arc sera présenté à l’esplanade des Invalides et le tennis en fauteuil se retrouvera sur la terre battue de Roland-Garros.