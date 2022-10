Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps 2es à Skate America

Déjà performants la veille, les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont pris le 2e rang chez les couples lors de Skate America, premier événement de la saison du Grand Prix de patinage artistique, présenté à Norwood, au Massachusetts.

Le duo américain formé d'Alexa Knierim et Brandon Frazier remportent les grands honneurs. Les Canadiens Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier terminent quant à eux sur la 3e marche du podium.

Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac sont en deuxième place après la danse rythmique avec 72,12 points. Ils sont devancés par les Américains Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker (79,12 points). Les Australiens Holly Harris et Jason Chan complètent le trio de tête (71,58 points).

L'autre couple canadien, Carolane Soucisse et Shane Firus, est 8e (64,09 points).

Le couple canadien composé de Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac tentait d'attirer l'attention durant la programmation rythmique de Skate America. Photo : (Twitter/@ISU_Figure)

La Japonaise Kaori Sakamoto trône quant à elle au sommet du classement chez les femmes au terme du programme court. Elle devance l'Américaine de 15 ans Isabeau Levito. Amber Glenn, des États-Unis, se retrouve pour le moment en 3e place.

Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier Photo : (Twitter/@ISU_Figure)

Chez les hommes, l'Américain Ilia Malinin a été sacré champion. La Japonais Kao Miura et le Coréenne Junhwan Cha terminent respectivement 2e et 3e. Le Canadien Roman Sadovsky a pris le 5e rang et son compatriote Wesley Chiu, le 6e.

Wesley Chiu à l'occasion de l'épreuve de patinage libre chez les hommes. Photo : (Twitter/@InTheLoPodcast)

La compétition se poursuivra dimanche, avec la présentation du programme libre en danse et chez les femmes. Ces épreuves seront webdiffusées à Radio-Canada Sports.