Comme le Canadien, les Coyotes sont en mode apprentissage

Les Coyotes tentent de jeter les bases pour bâtir une équipe qui aura du succès à long terme. Tourigny, qui en est à sa deuxième saison derrière le banc de l’équipe, croit être en train de développer une culture qui aidera l'organisation à y arriver.

Chaque organisation a sa façon de voir les choses. Pour nous, c'est comment les gars sont dévoués, a affirmé Tourigny, mercredi, à la veille d'un duel entre les Coyotes et le Canadien, au Centre Bell. Comment ils travaillent, leur effort en repli, leur effort en attaque pour garder la rondelle, la façon de foncer au filet, l'engagement des joueurs.

« Nous voulons une attitude de champion tous les jours. Nous ne voulons pas que le Lightning de Tampa Bay ou l'Avalanche du Colorado ait une attitude qui est meilleure que la nôtre qu'il soit plus détaillé ou engagé que nous. Ça, c'est inacceptable. Nous devons être plus dédiés à notre cause que n'importe qui. »