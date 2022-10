« Je suis souvent à la mauvaise place au bon moment » - David Savard

Les compliments à l'égard du vétéran défenseur fusaient de tous les coins du vestiaire mercredi après l'entraînement à Brossard.

C'est une bonne chose qu'il possède un gros derrière! Il bloque beaucoup de tirs , a rigolé Jake Allen qui, devant sa cage, disons-le, est le mieux placé pour oser s'avancer sur ce terrain glissant et porter un tel jugement.

« Je suis impressionné par son jeu en général. Il a pris un rôle plus important avec notre jeune groupe en défense. C'est lui qui a pris les rênes du groupe. Oui, l'échantillon est mince, mais je crois qu'il joue son meilleur hockey depuis qu'il est ici. Il affronte les meilleurs joueurs adverses tous les soirs. » — Une citation de Jake Allen à propos de David Savard.

David Savard a bien sûr apprécié les commentaires du gardien, en dépit de sa remarque initiale et amicale à propos de son arrière-train.

Si l'on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose, a déjà dit un vieux sage.

Ça fait partie de mon rôle et je fais ça depuis longtemps, a réagi Savard. Là, la rondelle me frappe plus que d'habitude.

Autrement dit, Savard ne se méfie pas de la rondelle. Son corps est capable d'en prendre pour le bien de l'équipe.

Hit me with your best shot , [NDLR frappe-moi avec ton meilleur lancé (traduction libre)], pourrait donc entendre chanter Savard avec Pat Benatar, s'ils en avaient un jour l'occasion.

Ils ne font pas tous mal, dit-il à propos des lancers qu'il bloque à répétition depuis le début de la saison. Parfois, j'en reçois un à un endroit où il n'y a pas tellement de protection. Disons que ça te garde dans le match, mais c'est plus le fun quand ça fait pas trop mal. Il faut ça pour gagner.

David Savard a bloqué 23 tirs en 4 matchs, 7 de plus qu'Alexander Romanov des Islanders de New York. Ça lui en fait 1128 en carrière, ce qui le place au 74e rang. Parmi les joueurs les plus courageux de l'histoire de la LNH prêts à se sacrifier pour réduire la tâche de leur gardien.

David Savard Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

À mes débuts, j'ai joué avec Kris Russell. Je pense qu'il est le meilleur de tous les temps. Avec John Tortorella derrière le banc, c'était non négociable, vous deviez bloquer des tirs , s'est-il aussi souvenu de son passage avec les Blue Jackets de Columbus.

Vérification faite, Kris Russell est bel et bien le meneur à ce chapitre. La LNH lui attribue 2044 tirs bloqués depuis qu'elle compile cette statistique en 2005.

L'entraîneur-chef en rajoute

Au tour Martin Saint-Louis de ne pas tarir d'éloges à l'endroit du défenseur de 31 ans, utilisé à outrance en raison de l'absence de Mike Matheson et Joel Edmundson.

« Il est perçu comme un défenseur défensif, mais il a beaucoup plus de qualités en attaque qu'on lui en donne. Il prend soin de l'équipe. Il lit bien le jeu, il est efficace avec et sans la rondelle, il est fiable et bloque beaucoup de lancers. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

À part le brio de Savard, il a aussi été question de celui de Kaiden Guhle, son partenaire de seulement 20 ans.

C'est dur de penser qu'on peut faire jouer ce gars-là pendant toutes ces minutes jusqu'à la fin de l'année, a reconnu l'entraîneur. On devrait finir par avoir du renfort et on pourra alors gérer ça. Mais s'il continue à jouer comme ça, il sera dur à tasser. Il a sauté sur l'occasion. On formera une meilleure équipe lorsque nos joueurs blessés seront en santé, car nos jeunes auront acquis de l'expérience durant leur absence.

Appelé à comparer Guhle à un autre jeune joueur qu'il a côtoyé durant sa carrière comme joueur, l'entraîneur-chef s'est souvenu de l'attitude de Steven Stamkos, aujourd'hui devenu le capitaine du Lightning de Tampa Bay.

Il y a une grosse différence entre confiance et arrogance, souligne Martin St-Louis. Stamkos était confiant. Guhle est confiant.

Citons donc en conclusion le poète latin, Horace.

Celui qui a confiance en lui mènera les autres.

Le Canadien (2-2-0) reçoit les Coyotes de l'Arizona (1-2-0) jeudi au Centre Bell.

Jake Allen devrait être le gardien partant, trois jours après la naissance de son troisième enfant (une troisième fille) qui l'avait tenu à l'écart de la formation lundi face aux Penguins.