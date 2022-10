Les ambitions grandissantes de Félix Auger-Aliassime

Un deuxième succès qui arrive à point nommé, alors que le tableau se précise pour la finale de l’ATP, à la mi-novembre.

Deuxième tête de série au tournoi d’Anvers, en Belgique, cette semaine, le Québécois de 22 ans compte profiter de son élan pour ajouter quelques points au compteur. Il vient d’ailleurs de grimper de trois rangs au classement de l'ATP (10e), ce qui lui permet de retrouver une chaise parmi le top 10 mondial.

Hubert Hurckacz, Karen Kachanov et Diego Schwartzman ne sont que quelques-unes des menaces qui se présenteront à lui au cours des prochains jours. Des pointures qui sont loin de le faire rougir.

Je suis ravi de faire partie de ces joueurs qui ont l’opportunité de gagner ou qui sont des joueurs qui peuvent prétendre au titre, a affirmé la deuxième tête de série du tournoi au collaborateur de Radio-Canada Sports. En plus, avec ma victoire la semaine dernière, j’arrive évidemment dans une meilleure forme que d’autres moments. Il faut en profiter le plus possible. Pour ce qui est de mon physique, de ma tête, je me sens en forme. Les gens savent où sont mes envies pour ce tournoi, c’est évidemment de gagner.

Auger-Aliassime n’a concédé qu’une manche au cours de la dernière semaine, grâce entre autres à son jeu redoutable de la ligne de service. Une facette de son jeu qui lui sourit en fin de saison, et qui sera de nouveau la clé dans la dernière ligne droite de la saison.

Je deviens un des bons serveurs sur le circuit, mais tout en étant capable de faire tout. J’ai très bien retourné toute la semaine. J’ai joué des joueurs comme J.J. Wolf (56e), qui servent très fort, ou même avant Brandon Nakashima (43e), il servait pas mal aussi. J’arrivais chaque fois à les neutraliser et à bien les faire jouer, donc je pense que les clés ont été là. J’ai été efficace sur mon service, et j’ai réussi à faire travailler au retour.

Son premier adversaire à Anvers, jeudi, sera le Français Manuel Guinard, 148e raquette mondiale et joueur repêché.

Des objectifs revus à la hausse

La neuvième aura été la bonne, et puis la onzième aussi. Le premier titre de la carrière de Félix, remporté en février dernier à Rotterdam, aux Pays-Bas, s’est laissé désirer, mais une fois acquis, il a enlevé un poids énorme de sur les épaules du jeune joueur canadien.

C’était une très grande satisfaction en début d’année. Là, en plus de le faire si tôt dans l’année, ça permet de dire qu’on vise des objectifs plus élevés cette année, mais au moins c’est fait.

Ce dont je suis le plus satisfait, c’est la constance que j’ai eue dans les tournois principaux, notamment en Masters 1000. J’ai fait quatre quarts de finale de suite, donc je suis conscient que la prochaine étape c’est d’aller un peu plus loin dans ces tournois-là, et dans les tournois du grand chelem. C’est d’être prêt pour les grands tournois et de jouer mon meilleur tennis.

Le quart de finaliste des Internationaux d’Australie cette année occupe présentement le 7e rang du classement de la saison, ce qui lui permettrait de recevoir l’une des 10 invitations pour la finale de l’ATP, à la mi-novembre. Pour se maintenir parmi le top 10, il devra être à son meilleur aux Masters de Paris, dernier tournoi d’envergure de la saison, avec ses 1000 points remis au vainqueur de l’événement.

Ce serait une (autre) première pour le Québécois, qui croit mériter sa place parmi l’élite.

Félix Auger-Aliassime enlace Vasek Pospisil après une victoire à la Coupe Davis. Photo : Tennis Canada / Martin Sidorjak / Martin Sidorjak

J’y serai avec grand plaisir

Outre ses ambitions individuelles, Félix Auger-Aliassime a aussi confirmé son intention de se joindre à l’équipe canadienne pour la phase finale de la Coupe Davis, du 23 au 27 novembre prochains, à Malaga, en Espagne. Le Canada a terminé au deuxième rang de son groupe avec une fiche de deux victoires et une défaite. Auger-Aliassime avait battu au passage le numéro un mondial Carlos Alcaraz, lors du duel contre l'Espagne.

Le Canada fera face à l’Allemagne en quarts de finale, et le Québécois compte bien se tailler la part du lion.

Je touche du bois que je serai bien physiquement et que tout se passe bien. J’ai eu tellement de plaisir et de retrouver l’équipe de Coupe Davis à Valence, je veux vraiment aller au bout de cette aventure. Si Denis [Shapovalov] joue, et que toute l’équipe joue, avec Vasek [Pospisil] en forme, je pense qu’on a une réelle opportunité de remporter le titre. Il faut vraiment aller jusqu’au bout, et c’est un de mes objectifs aussi.

Souhaitons que les titres en simple ne soient qu’une mise en bouche, et qu’Auger-Aliassime et sa bande puissent, enfin, soulever le Saladier d'argent après une finale perdue aux mains des Espagnols, en 2019.