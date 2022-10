S.J. Green prenda sa retraite dans l’uniforme des Alouettes

L'ex-no 19 sera de passage dans la métropole vendredi afin de signer un contrat d'un jour avec la formation montréalaise et ensuite se retirer officiellement, ont annoncé les Alouettes mercredi.

Les partisans du club pourront également le saluer samedi puisque Green sera présenté à la foule du stade Percival-Molson lors de la rencontre face aux Argonauts de Toronto.

Le natif de Fort Worth, au Texas, a disputé 13 saisons dans la LCF, dont ses 10 premières dans l'uniforme des Alouettes, où il a aidé l'équipe à mettre la main sur la coupe Grey en 2009 et en 2010. Il a mis la main sur une troisième coupe Grey en 2017, avec les Argos.

Ses 10 222 verges sur réception au cours de sa carrière le placent au 15e rang de l'histoire de la LCF. En 170 rencontres, il a capté 716 passes, en plus d'inscrire 60 touchés.

Il a disputé 116 de ces 170 matchs avec les Alouettes, et capté 444 passes pour 6554 verges, ce qui lui confère le 5e rang dans l'histoire du club. Il a aussi inscrit 42 touchés.

Green a réussi neuf saisons de 800 verges et plus sur réception, dont sept de 1000 verges ou plus. Il a été élu sur l'équipe d'étoiles de la LCF en trois occasions et sur celle de l'Association de l’Est huit fois.