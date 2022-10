Bennedict Mathurin sur la ligne de départ à Indianapolis

Sélectionné au 6e rang du plus récent repêchage de la NBA, le colosse de 1,92 m (6 pi 5 po) et 90 kg (210 lb) ne cache pas son enthousiasme et sa fébrilité à l’approche du grand moment.

Le jeune homme de 20 ans a partagé son sentiment et son plaisir anticipé en répondant aux questions des journalistes, mardi, après l’entraînement.

Je suis très excité à l’idée de disputer mon premier match dans la NBA. Je veux bien m’y amuser. J’ai hâte d’embarquer sur le court.

Ressent-il une pression face aux attentes des médias locaux alors que les experts de la NBA n’entrevoient pas une grande saison pour les Pacers? Il semble que non.

« Chaque fois que vous entrez sur le court, vous y allez pour gagner, pour vous amuser et pour vous améliorer en tant qu’équipe. Nous avons une équipe très jeune, mais aussi remplie de talent. On se prépare pour chaque match comme si c’était notre dernier. » — Une citation de Bennedict Mathurin, garde/attaquant, Pacers d'Indianapolis

En ce qui a trait à sa préparation personnelle, Mathurin ne compte pas chercher bien loin la manière de chasser les papillons de son estomac.

Je veux m’en tenir à ce qui m’a mené ici. La fierté, m’amuser, mais surtout le désir d’apprendre chaque jour. C’est une occasion pour mes coéquipiers et moi de grandir en tant qu’athlète et en tant que personne.

Ouvrir la saison et commencer sa carrière en jouant à domicile n'ajoute pas de pression sur ses épaules, bien au contraire.

C’est le fun! Premier match à domicile et la possibilité de tant de premières… mes premiers points dans la NBA, ma famille sera présente. J’entrevois une belle journée demain (mercredi).

Les experts s’accordent sur le fait que les Pacers devront compter sur une solide défense pour espérer rivaliser au cours de la saison.

On a travaillé très fort sur la défense. C’est la défense qui permet de relancer l’attaque. Tout passe par la défense. Tout l’été et durant tout le camp d’entraînement, on s’est concentrés sur la défense. J’ai hâte de mettre ça en pratique.

Enfin, en bon père de famille, l’entraîneur-chef des Pacers, Rick Carlisle, n’avait que de bons mots pour parler de sa recrue en qui il voit déjà un bon professionnel.

« Il y a tellement de choses qui m’impressionnent chez lui. Sa maturité, ses habiletés et ses grandes qualités athlétiques. Je ne dévoilerai pas mes intentions quant à l’utilisation des joueurs. Mais peu importe qu’il commence la rencontre ou qu’il entre en cours de match, je le considère comme un joueur du calibre d’un partant. » — Une citation de Nick Carlisle, entraîneur-chef des Pacers d'Indianapolis

Ce qui est bien, c’est qu’il est prêt à tout. Il veut jouer. Il veut contribuer à l’équipe. Il veut faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Il a connu un aussi bon camp que s’il était déjà un vétéran , a conclu Carlisle.

Rappelons que la NBA compte à présent cinq joueurs québécois dans ses rangs : Chris Boucher et Khem Birch (Raptors de Toronto), Luguentz Dort (Thunder d'Oklahoima City) et Chris Duarte (coéquipier de Mathurin chez les Pacers.

Natif de Montréal, ce dernier a grandi en République dominicaine et aux États-Unis où il a appris les rudiments de son sport.