Les Sénateurs inscrivent sept buts lors de leur premier match à domicile

Le premier but de la saison de Mark Kastelic, inscrit en deuxième période, a été le but décisif, mais la fête s'est entamée bien avant le début de la rencontre.

Les célébrations ont commencé grâce à l'ancien capitaine des Sénateurs Daniel Alfredsson, qui a procédé à la mise au jeu protocolaire. La foule s'est enflammée et le bruit s'est amplifié lorsque la nouvelle vedette locale Claude Giroux a ouvert le pointage dans les premières minutes du match.

Les quatre trios ont contribué au succès des Sénateurs. Brady Tkachuk, Drake Batherson et Tim Stutzle ont chacun marqué un but et ont amassé deux aides. Shane Pinto et Artem Zub ont aussi touché la cible pour les Sénateurs (1-2-0).

Avant le début de la rencontre, les Sénateurs n'avaient marqué que trois buts lors de ses deux premiers matchs. Anton Forsberg a arrêté 26 tirs.

David Pastrnak et Patrice Bergeron ont assuré la riposte pour les Bruins (3-1-0) avec un but et deux mentions d'assistance chacun. David Krejci, Nick Foligno et A.J. Greer ont également fait scintiller la lumière rouge. Jeremy Swayman a réalisé 26 arrêts.

Les Canucks toujours sans victoire

Vladislav Gavrikov a touché la cible en prolongation et les Blue Jackets de Columbus sont venus de l'arrière pour défaire les Canucks de Vancouver 4-3, mardi, pour remporter leur premier match de l'année.

Bo Horvat (au sol) et Johnny Gaudreau Photo : Getty Images / Emilee Chinn

Les Canucks n'ont toujours pas triomphé après quatre rencontres et ils sont la première équipe à laisser filer une priorité de plusieurs buts dans quatre parties de suite pour entamer la saison.

Johnny Gaudreau a inscrit un but et une aide, Justin Danforth et Zach Werenski ont chacun marqué, et Gavrikov a ajouté une mention d'assistance avant son but gagnant.

Elvis Merzlikins a arrêté 32 tirs pour les Blue Jackets, qui avaient perdu leurs trois premiers matchs.

Du côté des Canucks, Elias Pettersson a fait vibrer les cordages pour la 100e fois en carrière et a amassé une aide alors que Bo Horvat a inscrit un doublé. Spencer Martin a stoppé 28 tirs.