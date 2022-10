Les Yankees passent en série de championnat de l’Américaine

Associated Press

Giancarlo Stanton et Aaron Judge ont frappé des circuits alors que les Yankees de New York ont battu les Guardians de Cleveland 5-1, mardi, atteignant ainsi la série de championnat de la Ligue américaine.

Les Yankees y retrouveront les Astros de Houston, comme en 2017 et 2019.

Nestor Cortes avait eu seulement trois jours de répit, mais il a limité Cleveland à un point et trois coups sûrs en cinq manches.

Aaron Civale n'a duré qu'un seul retrait, allouant trois points, deux coups sûrs et un but sur balles, en plus d'atteindre un frappeur.

Seulement une douzaine de ses 26 tirs étaient dans la zone des prises.

Stanton a envoyé son 21e tir au-dessus de la clôture du champ droit - une claque de 3 points.

Jonathan Loaisiga, Clay Holmes et Wandy Peralta ont terminé le travail au monticule pour les New-Yorkais.

Un roulant de Myles Straw a été le dernier retrait, au grand plaisir de la salle comble de 48 178 personnes.

Jameson Taillon sera le partant mercredi soir à Houston, contre Justin Verlander.

Les Astros ont mené le baseball majeur avec 106 gains en saison régulière, suivis des 99 victoires des Yankees.

Houston a écarté New York en sept matches en 2017 et en six rencontres il y a trois ans.

Les Astros ont remporté la Série mondiale il y a cinq ans; on a depuis appris qu'ils utilisaient une caméra pour se relayer le type de lancers à venir de l'adversaire.

Les Yankees ont triomphé 27 fois à la Classique automnale, le plus récemment en 2009.

Stanton et Judge ont chacun réussi deux longues balles durant la série contre les Guardians. Pas moins de 16 des 20 points des Yankees sont venus de circuits.

Quand Stanton et Judge cognent un circuit dans le même match, les Yankees ont un rendement de 27-2.

Après la claque de Stanton, Civale a donné un simple à l'avant-champ à Josh Donaldson, cédant ensuite sa place à Sam Hentges.

Le point des Guardians est venu d'un ballon-sacrifice de Jose Ramirez.