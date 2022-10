Le CF Montréal victime de sa popularité

Mardi, c’est l’inverse qui alimente les discussions et qui pose au CF Montréal un heureux problème .

La quasi-totalité des billets pour le match de dimanche contre le New York City FC se sont envolés en quelques heures à peine lundi.

Si bien que certains membres de groupes de partisans, dans la section 132, se sont retrouvé le bec à l’eau et ont décrié le fait que des revendeurs aient pu mettre la main sur des quantités importantes de billets.

La demande est exceptionnelle et c’est du jamais vu pour le club, a dit Patrick Vallée, le responsable des communications de l’équipe depuis des années. On est contre la revente illégale de billets, mais c’est difficile de tout contrôler. Une personne peut acheter la limite de 9 billets, après si elle demande à sa blonde et ses amis d’en acheter à sa place, elle peut se retrouver avec 50 billets à vendre. On est contre ça, mais on ne peut pas y faire grand-chose.

Des partisans du CF Montréal lors du match éliminatoire contre Orlando. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Il faut dire que le club est aussi partenaire avec certains sites licenciés de revente comme billets.ca. Ces sites achètent des quantités limitées de billets chaque match et prennent le risque de les revendre ensuite. L’offre et la demande dictent ensuite les prix. Avec une première présence en éliminatoire en six ans, les prix sont forcément à la hausse.

Le club avait pourtant envoyé un courriel lundi matin à ses groupes de supporteurs avec un lien donnant accès à une prévente. Trop tard pour certains.

Quand le club a constaté que certains membres des groupes de supporteurs n’avaient pu mettre la main sur des billets, il a déplacé certains partisans dans les sections limitrophes pour que la section 132 soit véritablement occupée par des groupes, moteur de l’ambiance au stade. Quelques dizaines de billets ont ainsi été récupérés.

La meilleure façon d’avoir des billets, ça demeure d’être membre et d’acheter des abonnements, a dit Patrick Vallée. Nos membres ont même accès à une prévente pour acheter des billets supplémentaires. On a déjà eu des ventes aussi rapides, mais le fait de jouer dans notre stade plutôt qu’au stade olympique crée un effet de rareté.

Au moment d’écrire ces lignes, il ne restait que quelques billets à vendre, dans les sections les plus chères du stade. Sur les sites de revente, les options sont plus nombreuses, mais rien en bas de 119 $ par billet.

Le public donne des ailes

Un peu moins de 48 h après leur victoire, acquise devant un public enflammé, James Pantemis et Mathieu Choinière étaient encore portés par les émotions vécues dimanche soir.

C’était incroyable, je n’avais jamais vécu quelque chose du genre dans ma carrière, a dit le gardien Pantemis. On a quitté le stade et on en voulait encore plus. Je ne sais pas comment l’ambiance pourra être encore meilleure contre New York, mais chapeau aux partisans.

Depuis mon arrivée au club, c’est le moment où je sens que la communauté est le plus derrière nous, a exprimé Choinière en mêlée de presse. Ça nous donne des ailes pour les éliminatoires.

Le noyau canado-québécois sur le terrain contribue assurément au lien de plus en plus fort qui semble unir l’équipe à son public. Samuel Piette et Ismaël Koné ont particulièrement brillé dimanche.

Ismaël Koné a inscrit le seul but du match. Photo : usa today sports / David Kirouac

Les gens aiment voir des Québécois sur le terrain, plus il y en aura dans l’équipe, plus il y aura du monde au stade, avance Choinière. Avec l’équipe canadienne à la Coupe du monde, ça déclenche quelque chose ici. Si on peut encourager ça, c’est super.

Ça montre la qualité du développement au pays et je crois que ça motive les jeunes de l’académie, mais aussi les jeunes chez eux ou qui nous regardent dans le stade, ajoute Pantemis. Je me rappelle quand j’allais aux matchs comme spectateur. C’est une motivation totale de pour les Québécois et Canadiens et on le voit aussi par l’équipe nationale. C’est notre moment, notre génération et ça va exploser dans les prochaines années.

Jamais facile contre New York

Mathieu Choinière n’a pas regardé le match entre New York et Miami lundi soir. Il était occupé à regarder le Canadien remonter les Penguins au Centre Bell. Il a même été salué à l’écran géant.

Regardait-il sur son téléphone pour voir en action ses prochains rivaux?

Non! J’avais payé mes billets, donc je voulais vraiment profiter du match, a dit Choinière en souriant. On va affronter une équipe qui nous donne de la misère, mais on va s’adapter, on va bien se préparer et on va arriver prêts. C’est une équipe qui aime jouer au ballon comme nous et on devra faire preuve d’intensité.

Historiquement, il est vrai que Montréal a eu du mal à s’imposer contre les New-Yorkais bleus, comme en fait foi sa fiche de 2 victoires, 5 matchs nuls et 9 défaites en 16 matchs.

Cette saison, les Montréalais ont été sèchement battus 4-1 à New York en début de saison, avant de faire match nul 0-0 en juillet, dans un match émotif à souhait, deux jours après le décès de l’entraîneur adjoint Jason Di Tullio.

C’est une équipe un peu différente de celle qu’on a affrontée en début de saison, mais nos styles de jeu sont similaires, analyse James Pantemis. Ils n’ont pas perdu beaucoup de matchs en fin de saison, donc ils sont en pleine forme et ils ont mis trois buts contre Miami lundi. Ça va être un super défi, alors pourquoi ne pas battre les champions en titre?

Voilà une très bonne question.