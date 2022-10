Encore la tête dans les nuages

Pour l’instant, le jeune Slovaque de 18 ans peine encore à toucher terre.

C’est drôle, j’appelais mes amis hier pour leur dire que j’allais jouer contre (Sidney) Crosby en soirée et que j’avais affronté (Alexander) Ovechkin il y a deux jours. C’est comme un rêve. On dirait la LNH sur la PS4, mais c’est la vraie vie. Je suis tellement reconnaissant de chaque seconde que je passe sur la glace , a lancé Slafkovksy après l’entraînement mardi.

Même si elles s’égrènent vite ces secondes et ne repassent pas souvent, l’ailier assure y trouver son compte. D’abord, rares sont ceux qui, à 18 ans, se voient offrir une telle chance d’amorcer l’année dans la Ligue nationale.

L’an dernier, seul Cole Sillinger y a passé la saison entière et, en 2020-2021, Alexis Lafrenière et Tim Stützle furent les deux seuls joueurs réguliers tout juste repêchés. À Slafkovsky, on peut ajouter le nom de Shane Wright du Kraken de Seattle. Le centre de Burlington a toutefois été rayé de la formation lors de deux des quatre premiers matchs de l’équipe.

Wright n’a pas de point, Lafrenière avait été blanchi à ses quatre premiers matchs, Stützle avait réussi un but, mais avec un différentiel de -5 et Sillinger totalisait un but et une passe. Slafkovksy court toujours après son premier point et n’a qu’un tir au filet.

Pas facile pour les ados dans cette ligue. Il en est bien conscient.

Certes, il aimerait avoir davantage de glace pour se faire justice, mais il assure comprendre.

J'ai eu le même défi l'an dernier avec le TPS Turku (Finlande) au début. Ça s'est amélioré avec le temps et je pense que c'est la même chose qui va arriver ici. Je vais continuer à me battre pour mon poste et je pense que quand je ferai bien toutes les petites choses et que nous continuerons à gagner, j'aurai plus de temps de glace , a expliqué le Slovaque.

C’est d’ailleurs le message à mots à peine couverts de Martin St-Louis à son jeune pur-sang. L’entraîneur du CH a dit à la recrue qu’il souhaitait d’abord qu’il étudie l’avantage numérique de l’équipe depuis les lignes de côté avant d’y sauter à pieds joints.

C’est un des leitmotivs de St-Louis : on apprend beaucoup en observant , répète-t-il souvent.

Slafkovsky doit donc se contenter du jeu à cinq contre cinq et encore, pas dans les situations tendues. Résultat : l’attaquant a passé entre 9 et 12 minutes sur la glace par rencontre.

Un scénario pas dissemblable à ce qu’il a vécu en Finlande, comme il l’a lui-même rappelé, ou aux Jeux olympiques à Pékin. À tout juste 17 ans, Slafkovsky jouait à l’aile du quatrième trio de l’équipe nationale slovaque en Chine jusqu’à ce que le capitaine Martin Hrivik et Peter Cehlarik demandent à Craig Ramsay, l’entraîneur, de le promouvoir à leur gauche dans le premier trio. La transformation a été totale, l’histoire est maintenant connue, Slafkovsky a marqué sept buts en autant de matchs, a été nommé joueur du tournoi et les Slovaques ont mis la main sur la médaille de bronze.

Tout cela avait séduit l’état-major du CH d’ailleurs.

Nick Suzuki, à 20 ans doit-on préciser, a traversé les mêmes obstacles. L’Ontarien avait amorcé la campagne à l’aile droite du quatrième trio avant de gravir lentement les échelons pour finir l’année au centre de la deuxième unité. Entretemps, le pivot avait eu sa part d’ennuis et de moments de doutes, surtout au début, lorsqu’il jouait peu et ne comptait qu’une passe après six matchs.

C’est difficile de jouer dans la ligue à 18 ans. Il joue bien je trouve. Il est dur envers lui-même et se met beaucoup de pression pour produire et aider l’équipe. Je suis passé exactement par la même chose. Tu n’as pas assez de minutes, mais tu dois mériter ton temps de glace, gagner le respect de l’entraîneur. Il n’a qu’à rester patient , a laissé tomber le capitaine.

Nick Suzuki devient le 31e capitaine de l'histoire du Canadien de Montréal. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Un bon conseil dans la vie en général.

Et il y a toutes les distractions et diversions périphériques à gérer. La célébrité, la notoriété, les invitations ici et là, une nouvelle ville et sa vie nocturne parfois traîtresse, se trouver un appartement (qu'il recherche actuellement en compagnie de son futur colocataire Arber Xhekaj), les médias, etc.

À ce propos, le no 20 a assuré qu'il y avait pire dans la vie que de consacrer cinq minutes par jour aux médias bien qu'il préfère aller en visite chez le dentiste, a-t-il avoué du même souffle... Chacun ses goûts.

Suzuki a ajouté que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il inscrive son premier filet et que les choses se mettent à débouler.

Slafkovsky est-il trop dur envers lui-même comme le suggère son coéquipier?

Bien sûr. J’aime gagner. J’aime être le meilleur. Je suis vraiment exigeant envers moi, c’est ma mentalité. Je pense que je dois être plus calme et plus détendu , a reconnu le buteur de Kosice.

S’il recherche la sérénité et la maîtrise de soi, se coller à Suzuki apparaît comme une bonne idée.

En rafale

Jonathan Drouin a obtenu son premier point de la saison lundi soir grâce à une passe romanesque à Cole Caufield qui a créé l’égalité tard dans le match. Le Québécois a semblé inspiré par sa propre prouesse, lui qui avait été plutôt pâle dans ses deux premiers matchs jusqu’alors.

Drouin admettait être un peu en retard dans sa préparation physique au camp d’entraînement en raison, entre autres, de cette opération au poignet. Ce n’est pas encore parfait, a-t-il dit mardi, mais ça s’améliore.

Ç’a juste pris un peu de temps avant de retrouver mon timing, comment je me sentais. Quand ça fait sept, huit mois que je n’ai pas joué, il faut que je sente la rondelle, que je me sente bien quand j'ai la rondelle. Ç’a pris un peu de temps, mais là je commence à trouver mes repères , a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, le défenseur Corey Schueneman était de retour à l'entraînement à Brossard, tandis que le gardien Jake Allen profitait d'une autre journée de congé.

Allen a dû s'absenter lundi pour le duel entre le Tricolore et les Penguins. Sa conjointe a donné naissance à une fille dans la nuit de dimanche à lundi.

Le gardien Cayden Primeau avait été rappelé du Rocket de Laval et Schueneman avait été cédé au club-école pour lui faire une place dans la formation. La manoeuvre inverse a été effectuée mardi, au lendemain de la victoire en prolongation de 3-2 du CH.

L'attaquant Kirby Dach, auteur du but vainqueur lundi, et les défenseurs David Savard et Kaiden Guhle ont raté l'entraînement. Ils ont bénéficié d'une journée de traitements.

Le Canadien dispute ses trois prochains matchs au Centre Bell contre, dans l’ordre, les Coyotes de l’Arizona, les Stars de Dallas et le Wild du Minnesota.