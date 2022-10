Allen et Schueneman de retour avec le CH

Allen a dû s'absenter lundi pour le duel entre le Tricolore et les Penguins de Pittsburgh. Sa conjointe a donné naissance à une fille dans la nuit de dimanche à lundi.

Le gardien Cayden Primeau avait été rappelé du Rocket de Laval et Schueneman avait été cédé au club-école pour lui faire une place dans la formation. La manoeuvre inverse a été effectuée mardi, au lendemain de la victoire en prolongation de 3-2 du CH.

L'attaquant Kirby Dach, auteur du but vainqueur lundi, et les défenseurs David Savard et Kaiden Guhle ont raté l'entraînement. Ils ont plutôt bénéficié d'une journée de traitements.

Le Canadien disputera son prochain match jeudi contre les Coyotes de l'Arizona au Centre Bell. Ces derniers ont surpris les Maple Leafs par la marque de 4-2, lundi soir, à Toronto.