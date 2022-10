Une saison sous le signe de la continuité à prévoir pour les Raptors

Avec un noyau de jeunes joueurs excitants et leur éternel statut de négligés, les Raptors devraient toutefois connaître une autre belle saison dans la Ville Reine, de quoi mettre le reste de la NBA en alerte. Ils pourraient bientôt être de retour au sommet.

Comment s'est terminée la saison dernière

Fred VanVleet a été diminué par les blessures l'an dernier au point où il a dû cesser de jouer en séries éliminatoires. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les Raptors de Toronto ont connu une bonne saison l'an dernier, meilleure que celle que leur prédisait la majorité des experts.

Les représentants de la Ville Reine ont conclu leur campagne au 5e rang dans l'Association Est avec un dossier de 48 victoires et 34 revers et ils ont participé aux séries éliminatoires. Ils ont toutefois été éliminés au premier tour par les 76ers de Philadelphie.

Le résultat était fort satisfaisant étant donné le cauchemar qu'ils ont vécu un an plus tôt, alors qu'ils étaient expatriés en Floride, aux États-Unis, à cause de la pandémie.

Qui plus est, le joueur qu'ils ont sélectionné au quatrième échelon du repêchage cette année-là, Scottie Barnes, a si bien fait à sa première saison chez les professionnels qu'il a été nommé recrue par excellence de la NBA, faisant rêver les partisans de l'équipe.

Le meilleur joueur des Raptors, Pascal Siakam, a aussi été nommé au sein de la troisième équipe d'étoiles de la ligue, confirmant son retour parmi l'élite du circuit Silver après une année difficile.

Ce qui a changé depuis

Cette saison, les Raptors présentent une formation similaire à celle de l'an dernier. Photo : Twitter/Raptors

Alors que la supervedette Kevin Durant et plusieurs gros noms tels que Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Dejounte Murray se sont tous retrouvés sur le marché des échanges au cours de la saison morte, la direction des Raptors a résisté à la tentation d'altérer son plan en bouclant une transaction majeure cet été.

L'état-major de l'équipe torontoise n'a pas non plus frappé de grands coups sur le marché des joueurs autonomes. Toronto n'a fait que prolonger les vétérans Chris Boucher et Thaddeus Young, en plus de mettre sous contrat le vétéran Otto Porter fils.

En ce sens, l'équipe qui disputera le premier match de la saison contre les Cavaliers de Cleveland à Toronto, mercredi, ne sera pas bien différente de celle qui l'a terminée, sur le même parquet, l'an dernier contre les 76ers de Philadelphie.

Les Raptors connaîtront du succès si…

La progression de Scottie Barnes pourrait dicter l'allure de la saison des Raptors cette année. Photo : Associated Press / Scott Audette

La direction des Raptors n'a pas opté pour le statu quo au cours de l'entre-saison. Elle a calculé les risques de conclure un échange important à ce stade de l'évolution de son équipe et décidé de miser sur le développement des joueurs qu'elle a sous la main.

Scottie Barnes a 21 ans. Precious Achiuwa et Gary Trent fils en ont 23 et O.G. Anunoby en a 25. Menés par Fred VanVleet et Pascal Siakam, âgés de 27 ans l'an dernier, ils ont ramené les Raptors parmi les meilleures équipes dans l'Est. Qui peut donc prédire ce qu'ils sauront faire avec une saison de plus sous la ceinture?

Il faut aussi noter que les Raptors ont gagné 48 matchs en ayant dû se passer de Siakam en début de saison puisqu'il se remettait d'une opération à une épaule. VanVleet a aussi été limité par des blessures à une hanche et à un genou. Et, Anunoby n'a disputé que 48 rencontres en raison de blessures diverses.

S'ils peuvent éviter l'infirmerie, avec une formation plus complète et aguerrie, les Raptors pourraient franchir le cap des 50 victoires pour la première fois en trois ans.

L'année sera longue si…

Les Cavaliers de Cleveland ont frappé l'un des grands coups de la saison morte en faisant l'acquisition de Donovan Mitchell. Photo : Associated Press / Ron Schwane

Sans qu'ils ne soient mauvais, les Raptors pourraient simplement faire les frais d'une Association Est trop forte cette année.

C'est qu'il semble que les grands noms qui ont changé d'adresse au cours de la saison morte ont tous atterri chez leurs rivaux directs : les Cavaliers de Cleveland ont acquis Donovan Mitchell du Jazz de l'Utah; les Hawks d'Atlanta ont mis la main sur Dejounte Murray des Spurs de San Antonio; et les Knicks de New York ont mis le grappin sur Jalen Brunson en tant que joueur autonome.

De plus, Kevin Durant est demeuré avec les Nets de Brooklyn tandis que les 76ers de Philadelphie, les Bucks de Milwaukee et les Celtics de Boston ont peu touché à leur effectif respectif, de sorte qu'ils figurent toujours parmi les favoris dans l'Est.

La compétition dans cette association, au sein de laquelle les Raptors disputent 52 de leurs 82 matchs, s'annonce donc plus relevée que l'an dernier. Et, malgré le fait que Toronto a conclu la saison dernière avec l'un des meilleurs dossiers (28-22) face aux équipes avec un pourcentage de victoire de plus de ,500, l'histoire pourrait être différente cette fois.

Prédiction

La question n'est pas de savoir si les Raptors de Toronto vont prendre part aux séries éliminatoires de la NBA cette saison, mais plutôt de déterminer à quel rang concluront-ils le calendrier et s'ils sont en mesure d'éviter le tournoi de qualification, dit play-in en anglais, qui implique les équipes classées de 7 à 10 dans chaque association.

De plus, lors d'une autre saison sous le signe de la progression à l'interne, comment les Raptors allieront-ils leurs envies de gagner avec, naturellement, Pascal Siakam et Fred VanVleet en pointe, et leurs désirs de faire progresser Scottie Barnes, O.G. Anunoby, Gary Trent fils et Precious Achiuwa en leur confiant plus le ballon?

À mon humble avis, les Raptors seront en mesure de répliquer leurs performances de l'an dernier, mais ils ne connaîtront pas forcément les mêmes résultats au classement. Toronto devrait pouvoir éviter le play-in avec une sixième place dans l'Est, devant Chicago, Cleveland et Atlanta. Seul Brooklyn les dépassera par rapport avec l'an dernier.

Par ailleurs, le premier mois du calendrier devrait offrir un bel avant-goût de ce que valent les Raptors alors qu'ils affronteront, dans l'ordre, Cleveland, Brooklyn, Miami (x2), Philadelphie (x2) et Atlanta.