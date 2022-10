À force de se faire presser de questions sur la qualité du jeu de son jeune confrère Kaiden Guhle quelques minutes après la victoire du Canadien en prolongation face aux Penguins de Pittsburgh, Nick Suzuki a fini par dire tout haut ce qu’un peu tout le monde pensait tout bas.

Le capitaine a commencé par vanter son calme, il fait ses affaires , a-t-il dit, il y aura un apprentissage cette saison. Il a aussi été question de sa maturité et du fait qu’il [l’]impressionne tous les jours.

Puis, ils ont été presque parfaits jusqu’à maintenant , a-t-il laissé tomber en référence à tous les jeunes défenseurs bien que la question portait spécifiquement sur le jeune arrière d’Edmonton.

Comme s’il ne fallait pas trop l’encenser. Martin St-Louis n’a pas non plus souhaité trop s’épancher sur Guhle.

D’autres l’avaient fait à sa place comme Cole Caufield, d’ordinaire plutôt avare de son verbe.

« Parfois, j’ai l’impression qu’on tient presque pour acquis tout ce qu’il est capable de faire. Il est vraiment constant. On est confiant quand il est sur la glace. Il fait de bonnes premières passes, il saute dans l’action et a joué un bon match ce soir » — Une citation de Cole Caufield à propos de Kaiden Guhle

C’est que la prestation du jeune homme lundi, sans faille pour paraphraser Suzuki, a fait de lui un sujet de conversation incontournable.

On parle ici d’un joueur de 20 ans qui en est à son quatrième match dans la Ligue nationale. Un défenseur de surcroît, dont on dit que les subtilités du métier sont particulièrement difficiles à apprivoiser. Il n’en laisse strictement rien paraître.

Contre les Penguins, Guhle a passé près de 25 minutes sur la glace, le plus haut total des deux équipes. Toutes situations confondues, il a affronté le trio de Sidney Crosby pendant 15 min 28 s. Résultat des courses : deux buts marqués par son équipe, aucun accordé.

Kirby Dach et Sean Monahan Photo : usa today sports / Eric Bolte

Il s’est d’abord démarqué par une passe du revers splendide pour lancer Suzuki en contre-attaque menant éventuellement au premier but du match du Tricolore qui perdait alors 2-0. Puis, par son aisance et son calme en possession de la rondelle à la ligne bleue de l’adversaire quand son équipe attaquait à six contre cinq en fin de match.

Voilà pour ses fulgurances à l’attaque. St-Louis l’a d’ailleurs envoyé au sein de la deuxième vague d’avantage numérique, rôle qu’il n’avait pas encore eu à jouer. Ses responsabilités augmentent d’une rencontre à l’autre. Mais c’est son jeu défensif qui retient l’attention.

Depuis le début de la saison, Auston Matthews, Dylan Larkin, Evgeny Kuznetsov et Crosby ont été ses principaux adversaires et le jeune homme s’en est tiré, jusqu’à présent, avec un compte égal de 3 à 3 à forces égales.

Il était également sur la glace pour un but des Torontois à six patineurs contre cinq. C’est tout.

Guhle ne pourrait être plus discret.

Vous lui demandez ce que ça fait de recevoir les éloges de ses coéquipiers et il répondra que c’était une belle victoire d’équipe. Vous voulez savoir d’où il tire ce calme, cette confiance en lui, il dira que son partenaire à la ligne bleue, et franchement, maintenant qu’il y pense, l’équipe au complet, lui rend la vie si facile.

Kirby Dach, lui, s’est rappelé ses premiers matchs professionnels et a semblé comprendre ce mélange d’aisance et d’insouciance qui caractérise son collègue.

Quand j’ai joué mes premiers matchs, j’étais un peu nerveux, mais tu n’as pas peur de faire des manœuvres et des jeux. Les jeunes qu’on a comme Guhle, Arber (Xhekaj), Slaf (Juraj Slafkovsky), ils nous aident beaucoup. Ils sont gros, ils sont confiants, ils patinent, ils font des jeux , a lancé l’ancien des Blackhawks.

Vrai, mais pas tous au même degré. Il n’y en avait qu’un des trois pour amorcer la prolongation et c’était Guhle, en compagnie de Suzuki et de Caufield. Il a d’abord glissé pour mettre fin à une sérieuse menace de Kris Letang, puis a sauté d’un bond pour appuyer l’attaque quelques secondes plus tard.

Alors, comment se sent-on lorsqu’on est de la première vague de la prolongation à son quatrième match dans la LNH? Quand le trio adverse a 32,7 ans d’âge en moyenne, que sept Coupes Stanley et 2433 matchs nous contemplent et pèsent bien plus lourd, sur papier, que les 298 rencontres des trois joueurs du CH?

J’essayais de ne pas trop réfléchir. Cole (Caufield) m’a dit avant que la prolongation commence, va juste jouer au hockey. Ça m’a calmé les nerfs avant que la rondelle ne soit mise en jeu. Je me suis mis à jouer et à avoir du plaisir. Difficile de ne pas avoir du plaisir dans ce building, les partisans sont incroyables , a noté Guhle.

Les partisans lui ont bien rendu son affection lundi soir. Une histoire qui ne fait que commencer et qui a tous les ingrédients d’une longue et belle histoire d’amour.

En rafale

Le pauvre Jeff Petry n’a pas connu la soirée souhaitée à son retour à Montréal après avoir été échangé l’été dernier. L’arrière du Michigan a été puni à trois reprises, dont la dernière en prolongation, menant au but victorieux de Kirby Dach.

Parlant de Dach, en voilà un autre qui semble prendre ses aises dans son nouvel environnement. Lui et Sean Monahan ont été séparés pendant la grande majorité du match, mais réunis en avantage numérique en prolongation et n’ont pas tardé à faire des flammèches. Dach a inscrit son premier filet dans son nouvel uniforme, Monahan son deuxième point. Les deux attaquants se complètent plutôt bien depuis le début de l’année.