Le New York City FC rejoint le CF Montréal en demi-finales

Le New York City FC a battu Miami 3-0 lundi et rejoint donc le Bleu-blanc-noir en demi-finales de l’Association Est. L’affrontement aura lieu dimanche après-midi au stade Saputo.

Gabriel Pereira a ouvert le pointage pour les New-Yorkais à la 63e minute de jeu et Maxi Moralez a doublé l'avance du New York City FC seulement six minutes plus tard. Santiago Rodríguez a obtenu une passe décisive sur le but de Moralez.

Heber a tiré avantage d'une mauvaise passe arrière pour compléter la marque dans un filet libre, lors des arrêts de jeu de la deuxième demie.

Il s'agissait du dernier match de la carrière de l'attaquant de l'Inter Miami CF Gonzalo Higuain, qui a annoncé sa retraite il y a quelques semaines.