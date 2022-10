Hockey Canada disposait d’un troisième fonds de réserve

Il y a deux semaines, le Globe and Mail révélait que la fédération canadienne disposait d’un deuxième fonds, servant notamment à indemniser des victimes d’agressions sexuelles de la part de ses membres.

En plus du Fonds national d’équité (FNE) et du Fonds en fiducie pour l’héritage des participants (FFHP), le magazine The Athletic a révélé lundi qu'une troisième enveloppe était disponible pour payer certains frais non couverts par les assurances.

Le rapport intérimaire du juge Thomas Cromwell, qui a mené à d’importants changements au sein de la direction de Hockey Canada, révèle en effet l’existence d’un troisième fonds, dissimulé dans les livres comptables.

Lors de l’année fiscale 2007-2008, Hockey Canada a mis en place le Fonds de stabilisation des taux d’assurance (FSTA) qui devait à l’origine servir à pallier d'éventuelles hausses des taux d’assurance.

Le juge Cromwell indique toutefois qu’aucune directive claire quant à l’utilisation de celui-ci n’est précisée, et qu’il est utilisé comme fonds de réserve, à l’instar des deux autres.

Hockey Canada a également par le passé autorisé plusieurs transferts de sommes d’argent entre les fonds.

Selon le rapport, l’organisation souhaitait conserver une certaine opacité autour de ses états financiers, car elle était inquiète que ses surplus nuisent lors de négociations à l’amiable, comme ce fut le cas avec la victime présumée d’un viol collectif qui aurait eu lieu en 2018, dans une chambre d’hôtel de London en Ontario.

Selon des informations obtenues par The Athletic, Hockey Canada disposait en 2021 d’une somme de 143,5 millions de dollars, en argent et en investissements.

Le rapport complet portant sur la gouvernance de la fédération doit paraître d’ici la fin du mois d’octobre.