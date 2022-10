Le Français Karim Benzema récipiendaire du Ballon d’or

Recevant le trophée des mains de Zidane lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, Benzema a été sacré devant le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), champion d'Afrique qu'il avait battu en finale de la Ligue des champions en mai (1-0), et le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City).

Il succède à Lionel Messi, vainqueur l'an dernier de son septième trophée décerné par le magazine France Football.

Pour rompre, comme Luka Modric en 2018, l'interminable monopole Messi-Cristiano Ronaldo, Benzema a quasiment tout gagné sur la saison 2021-2022 : Ligue des champions et Championnat d'Espagne en club, Ligue des nations en sélection, titres de meilleur buteur et joueur d'Espagne en 2021-2022.

Voir (ce trophée) devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai grandi avec ça dans la tête , a déclaré Benzema au moment de recevoir son prix.

Il est le cinquième joueur français récompensé après Raymond Kopa (1958), Michel Platini par trois fois (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zidane (1998).

Cela le place haut, très haut dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de soccer français de l'histoire, lui qui est devenu en mars 2022 le meilleur marqueur français de tous les temps avec plus de 400 buts, devant Thierry Henry.

Alexia Putellas meilleure joueuse de l'année pour une deuxième fois de suite. Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Doublé pour Putellas

Du côté féminin, l'Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone) a été élue Ballon d'or pour la deuxième année consécutive.

Elle a été préférée à l'Anglaise Beth Mead (2e), d'Arsenal, sacrée championne d'Europe à domicile avec les Lionesses et désignée meilleure joueuse de la compétition, et à l'Australienne Sam Kerr (3e), qui joue à Chelsea.

Le 5 juillet, je me suis blessé au genou, je pensais que ce ne serait pas possible de remporter une seconde fois le trophée, qu'on allait seulement se souvenir des choses les plus récentes , a lancé la lauréate.

Je suis très heureuse d'être ici de nouveau , a-t-elle ajouté. L'année dernière, quand j'ai réussi à remporter une première fois le trophée, je m'étais promis de m'améliorer pour me mettre au service de l'équipe .

Elle a ensuite eu un mot pour ses coéquipières, sans elles je ne serais pas ici, je n'aurais pas pu l'emporter. Je les aime toutes et je les remercie .

Bien qu'elle ait raté l'Euro cet été en raison d'une grave blessure à un genou survenue à la veille de la compétition, Putellas, âgée de 28 ans, s'est imposée, devenant la première lauréate à conserver son Ballon d'or féminin, lancé en 2018 par le magazine France Football.