Le retour de Jeff Petry à Montréal

Et, contrairement à ce que certaines méchantes langues avaient laissé entendre, il s’est prêté gracieusement à une rencontre avec les médias.

C’est bien d’être de retour. C’est certainement différent d’être de ce côté-ci. J’ai hâte au match et je ressens un peu de nervosité, a dit Petry d’entrée de jeu.

Quand on regarde le calendrier, on est naturellement enthousiaste en vue du premier match local. Mais aussi de voir ce match-ci aussi tôt dans la saison, c’est bien de... pas nécessairement passer à autre chose, mais c’est bien de jouer ce match rapidement et de laisser sortir les émotions.

Petry a été échangé cet été après une année difficile sur la glace et à l’extérieur de la patinoire en raison du départ de sa famille, retournée vivre aux États-Unis.

C’est certain que ça a été une forme de soulagement. J’ai eu une saison difficile l’an dernier, et obtenir un nouveau départ avec une équipe très talentueuse, on peut dire que ça m’a donné une bouffée d’air frais.

À 34 ans, Jeff Petry se retrouve au sein d’une équipe formée autour d’un noyau de vétérans, ce qui devrait lui faciliter la vie.

Ils rendent mon travail facile. Je n’ai qu’à leur remettre la rondelle et je peux les regarder se mettre à l’oeuvre. Leurs habiletés sont évidentes, mais la chimie qu’ils ont développée depuis une quinzaine d’années passées ensemble fait toute la différence , a-t-il dit en parlant notamment du duo Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

Américain de naissance, fils d’un ancien lanceur des ligues majeures de baseball, Petry se retrouve aux États-Unis pour la première fois de sa carrière après des séjours à Edmonton et Montréal.

Dans les marchés canadiens, on sait dans quelle mesure le hockey est important, alors que dans certains marchés américains, on ne voit pas nécessairement la même chose. À Pittsburgh, ils sont passionnés par leur équipe.

C’est certain que je connaissais un peu leurs joueurs, mais arrivé là-bas, j’ai pu constater que les partisans sont vraiment passionnés et à quel point c’est une grande ville de sport.

Somme toute, Jeff Petry semble aimer son nouveau domicile, mais n’avait rien de négatif à dire sur son précédent. Montréal lui a permis de grandir, autant personnellement que professionnellement.

Mon séjour ici a été bénéfique pour moi. Il m’a permis de me développer et devenir le joueur que je suis.

Et personnellement?

C’est à ma première année ici que mon premier garçon est né et maintenant, nous en avons quatre.