Le Toronto FC paie l’un de ses joueurs 14 M$ par an, un record de la MLS

C'est ce qu'a permis de confirmer le guide des salaires de la MLS rendu public sur le site Internet de l'Association des joueurs, lundi.

Le 8 janvier dernier, Lorenzo Insigne avait signé un contrat de quatre ans d'une valeur inconnue avec le Toronto FC. La presse italienne évaluait alors qu'il allait tripler le salaire qu'il touchait à Naples, dans le championnat italien, où il était capitaine.

Finalement, l'Italien de 31 ans reçoit le double du salaire annuel versé aux plus grands noms du soccer à avoir rejoint la MLS, tels que le Suédois Zlatan Ibrahimovic (7,2 M$ US), le Brésilien Kaká (7,2 M$ US) ou l'Anglais David Beckham (6,5 M$ US).

Dans le cas de Beckham, ce dernier recevait toutefois une part des revenus de son équipe. Qui plus est, il avait aussi une option à son contrat qui lui garantissait de ne payer que 25 millions $ US pour une équipe d'expansion. Il en a d'ailleurs profité pour fonder l'Inter Miami qui a intégré la ligue en 2020.

Lorenzo Insigne n'est donc le joueur le mieux payé sur le plan du revenu garanti. Il n'en demeure pas moins qu'il touche près de 6 M$ de plus que le deuxième joueur le mieux rémunéré de la ligue en 2022, soit Xherdan Shaqiri du Fire de Chicago (8,15 M$).

Le salaire d'Insigne est à ce point onéreux qu'il est plus élevé que la masse salariale de neuf des 28 équipes de la MLS, y compris celle du CF Montréal qui est de 13,1 M$.

Insigne n'est pas le seul joueur du Toronto FC à compter parmi les plus hauts salariés de la MLS. Federico Bernardeschi, qui a aussi joint l'équipe torontoise en cours de saison, touche le quatrième salaire le plus élevé dans le circuit Garber avec 6,25 M$.

Les ressources financières du Toronto FC sont bien connues. À preuve, les anciens joueurs désignés de l'équipe Alejandro Pozuelo et Jozy Altidore figurent aussi parmi les 10 joueurs les mieux payés de la ligue en 2022. Ils ont signé ces contrats avec le TFC.

