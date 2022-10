En plus du slalom géant, Valérie Grenier ajoute le super-G à sa saison

Valérie Grenier est en pleine forme physique et psychologique. Ses camps d'entraînement au Chili et en Italie lui ont permis de retrouver toutes ses sensations en vitesse. La Canadienne a donc mis au programme de sa saison les épreuves de super-G qu'elle disputera avec Marie-Michèle Gagnon.

Spécialisée en slalom géant par obligation après sa quadruple fracture à la jambe droite en février 2019 aux Championnats du monde à Are en Suède, Valérie Grenier respire le bonheur d'avoir enfin retrouvé toutes ses sensations sur la neige, après plusieurs saisons à douter de ses capacités à aller vite.

Toutefois, c'est d'abord en slalom géant que la Franco-Ontarienne de 25 ans amorcera la saison de Coupe du monde samedi, à Sölden, en Autriche, où elle avait pris le 7e rang l'an dernier.

Elle se trouvera dans un groupe de quatre skieuses canadiennes, avec Sarah Bennett de Stoneham, Cassidy Gray d'Invermere et Britt Richardson de Canmore.

Sarah Bennett et Valérie Grenier Photo : Instagram / Valérie Grenier

Ça fait depuis ma blessure que je veux revenir en super-G, précise Grenier à Radio-Canada Sports. Je n'avais jamais planifié de ne faire que du géant. Ça fait plusieurs années que je veux retourner en vitesse, mais j'avais comme un petit blocage mental qui m'empêchait de retourner en vitesse.

Une grande peur la rappelait à l'ordre et l'obligeait à s'arrêter puisqu'elle n'avait pas confiance en ses sensations.

Complètement remise à la fin de l'an passé, Grenier avait pour but d'avoir une bonne préparation pendant l'été et de recommencer pour vrai cette saison. Le temps a fait son œuvre.

« J'ai beaucoup travaillé avec un préparateur mental. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont fait en sorte que ça se passe mieux. Et il a fallu que je me donne beaucoup de temps. Je l'ai entendu de plusieurs athlètes qu'il faut du temps après une grosse blessure en vitesse. Il fallait être patient et laisser du temps. » — Une citation de Valérie Grenier

C'est juste que pour moi, ça a été très long , ajoute-t-elle en riant.

Valérie Grenier cet été à l'entraînement Photo : Instagram / Valérie Grenier

À date, ça s'est super bien passé cet été. Je me suis juste bien sentie, je me suis beaucoup amusée. Je me suis sentie comme avant ma blessure et je pense que ça va finalement être enfin la bonne saison pour faire mon retour. C'est très positif.

Marie-Michèle Gagnon, plus qu'une coéquipière

Lors des camps de vitesse au Chili, à El Colorado et à Portillo, puis en Italie à Val Senales, son travail aux côtés de sa coéquipière Marie-Michèle Gagnon lui a prouvé qu'elle était prête à refaire du super-G.

Ça a été bon d'être là-bas avec elle. Je l'estime beaucoup, affirme Grenier. Depuis que je fais partie de l'équipe, elle m'a toujours guidée. Quand j'ai fait mes débuts, elle m'a tout montré comment ça fonctionnait. Maintenant, ce n'est pas que j'ai besoin d'elle, car je sais pas mal ce que je fais, mais juste d'être là avec elle, c'était super.

Valérie Grenier tombe dans les bras de Marie-Michèle Gagnon à son arrivée à l'entraînement. Photo : Instagram / Valérie Grenier

En fait, Grenier a retrouvé la coéquipière avec laquelle elle s'était si bien entendue en 2019.

Je me suis sentie comme l'année où je me suis blessée, on s'entendait tellement bien. C'était incroyable. C'était la meilleure atmosphère, on se poussait tellement. Toutes les choses allaient bien. Une course, c'était elle qui allait bien, l'autre, c'était moi, se souvient-elle. Dans tous les aspects, ça se passait tellement bien entre nous, dans nos chambres d'hôtel, on avait tout le temps les mêmes horaires.

Cette fois-ci, au Chili et ici en Italie, ça a été un peu la même chose. C'est vraiment incroyable. Je me suis ennuyée d'elle les dernières années, vu que j'étais plus en slalom géant. On n'avait pas eu la chance de passer autant de temps ensemble. Les choses étaient différentes.

Valérie Grenier en entrevue à Radio-Canada Photo : Valérie Grenier

Je pense qu'elle aussi a vraiment aimé ça, et moi aussi. C'était parfait pour revenir à la vitesse, affirme l'athlète de Saint-Isidore. On dirait que tout est revenu en même temps.

Grenier et Gagnon ont partagé la piste d'entraînement avec l'équipe masculine canadienne de vitesse et avec les équipes norvégiennes et américaines, notamment Mikaela Shiffrin.

C'était agréable de passer du temps avec notre équipe de gars, ils sont vraiment cools.

C'est donc une semaine riche en émotion que vivra Grenier. Après avoir appris que Mont-Tremblant allait être inséré au calendrier de la Coupe du monde en 2023, elle s'élancera sur le glacier Rettenbach avec l'objectif de se tenir loin de la liste des blessés et de continuer à s'approcher du podium.