La FIFA entame des pourparlers pour compenser les travailleurs migrants

Interrogé lors d'une conférence de presse à Doha, le porte-parole de la FIFA, Bryan Swanson, a promis une décision en temps voulu quant à l'idée de créer ce fonds d'indemnisation, lancé par des organismes non gouvernementaux (ONG) et soutenu par des commanditaires et des équipes.

L'instance dirigeante du soccer mondial maintient un dialogue continu positif avec l'Organisation internationale du travail et la Confédération syndicale internationale et toutes les autorités compétentes au Qatar sur des initiatives qui profiteront aux travailleurs migrants longtemps après le dernier match de la Coupe du monde , a déclaré Swanson.

Sous la pression de ces organisations et des ONG, le petit émirat du Golfe a entrepris ces dernières années des réformes sur le marché du travail, créant notamment un fonds de compensation pour les travailleurs qui ne perçoivent pas leurs salaires.

Dans un message vidéo, Infantino a salué les réformes révolutionnaires du Qatar qui, au cours des dernières années et pour les années à venir, améliorent la vie de milliers de travailleurs .

Répondant aux inquiétudes sur le respect des droits des femmes et de la communauté LGBT+ pendant la compétition, le président de la FIFA a martelé que tout le monde sera le bienvenu, quels que soient son origine, son milieu, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou sa nationalité .

Cette Coupe du monde, pour laquelle le Qatar a investi des dizaines de milliards de dollars et qui devrait attirer un million de partisans, sera la meilleure sur les terrains et en dehors , a promis Infantino.

Le Qatar est prêt , a insisté le PDG du Mondial, Nasser Al Khater.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la FIFA ne répondait pas aux critiques sur les droits de la personne venues essentiellement d'Europe, le directeur des opérations du Mondial, Colin Smith, a répondu que la FIFA avait toujours été claire sur le fait qu'elle croit au dialogue plutôt qu'au boycottage .

Nous avons vu le pouvoir et la force du Mondial comme catalyseur du changement dans la région , a-t-il poursuivi.

Selon Smith, 2,89 millions des 3,2 millions de billets pour le tournoi du 20 novembre au 18 décembre ont été vendus, ainsi qu'un nombre record de 240 000 forfaits offrant un traitement VIP.

Le Qatar, les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Angleterre, le Mexique, les Émirats arabes unis, l'Argentine, la France, le Brésil et l'Allemagne composent le top 10 des pays acheteurs.

Enfin, les organisateurs ont indiqué que 30 000 chambres d'hôtel supplémentaires avaient été ajoutées à la plateforme d'hébergement officielle pour répondre aux dernières ventes de billets.