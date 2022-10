Félix Auger-Aliassime retrouve le top 10 et vise les finales à Turin

Le Québécois grimpe de trois échelons.

Sa victoire en Italie lui permet de gagner les points suffisants pour doubler le Polonais Hubert Hurkacz et l'Italien Jannik Sinner, même si ces deux derniers joueurs n'ont pas bougé au classement mondial.

C'est le Britannique Cameron Norrie qui a plutôt chuté de 4 places pour se retrouver au 14e rang.

Plus important encore, Auger-Aliassime a repris la dernière place disponible pour les finales à Turin, au détriment de Taylor Fritz.

Félix Auger-Aliassime Photo : Gracieuseté : TennisTV

Le Québécois a 180 points d'avance sur l'Américain.

Le plan de match, c'est de jouer toutes les semaines, à Anvers, à Bâle et à Paris, car la course pour les finales est très serrée, a rappelé Auger-Aliassime dimanche. Des joueurs comme Taylor et Andrey (Rublev) tentent aussi de se qualifier, donc je veux être dans la meilleure position pour participer aux finales ATP.

Au classement hebdomadaire, l'Espagnol Carlos Alcaraz domine toujours la hiérarchie devant son compatriote Rafael Nadal. Le Russe Andrey Rublev progresse d'un rang, au huitième.

Vainqueur dimanche du tournoi de Gijon, en Espagne, Rublev a dépassé Taylor Fritz.

Le Canadien Denis Shapovalov garde sa 20e place au classement.

Classement de l'ATP :

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6730 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 5810

3. Casper Ruud (NOR) 5600

4. Daniil Medvedev (RUS) 5155

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4930

6. Alexander Zverev (GER) 4860

7. Novak Djokovic (SRB) 4320

8. Andrey Rublev (RUS) 3685 (+1)

9. Taylor Fritz (USA) 3195 (-1)

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3155 (+3)

11. Hubert Hurkacz (POL) 3085

12. Jannik Sinner (ITA) 2950

13. Marin Cilic (CRO) 2540 (+1)

14. Cameron Norrie (GBR) 2490 (-4)

15. Pablo Carreno Busta (ESP) 2360

16. Matteo Berrettini (ITA) 2315

17. Frances Tiafoe (USA) 2195

18. Karen Khachanov (RUS) 1990 (+1)

19. Diego Schwartzman (ARG) 1975 (-1)

20. Denis Shapovalov (CAN) 1880

Au classement de la WTA, il n'y a pas de Canadienne dans le top 20.

La Québécoise Leylah Annie Fernandez sort du top 40, après avoir baissé de 2 échelons. Elle est 41e au classement hebdomadaire.

Bianca Andreescu perd deux places et s'installe au 59e rang, 20 points de plus que l'Italienne Camila Giorgi.

Rebecca Marino apparaît au 80e rang (-1).

Iga Swiatek conforte un peu plus sa place en tête après sa victoire dimanche sur la Croate Donna Vekic en finale du tournoi WTA 500 de San Diego.

La Tunisienne Ons Jabeur et l'Estonienne Anett Kontaveit restent no 2 et no 3.

L'Espagnole Paula Badosa a glissé au 8e rang, en perte de quatre, après sa défaite en quarts de finale à San Diego contre l'Américaine Danielle Collins, qui grimpe de trois places jusqu'à la 16e.

Badosa a 50 points d'avance sur la Roumaine Simona Halep.

Classement de la WTA :